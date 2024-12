LeBron James, Curry e Kevin Durant revelam qual atributo querem ‘roubar’ do outro

Já pensou o Stephen Curry com a inteligência do LeBron James? Ou o Kevin Durant com o arremesso de três de Curry? Os três astros da NBA se reuniram para um bate-papo e escolheram qual atributo cada um "roubaria" do outro para melhorar o estilo de jogo.

continua após a publicidade

➡️Rodada de Natal da NBA: veja horários e onde assistir a todos jogos

O movimento que LeBron James gostaria de "roubar" de Kevin Durant é o mais característico do ala: quando emenda um drible de hesitação em um arremesso. A ideia é enganar o defensor, fingindo que vai levar a jogada para outro rumo, e surpreendê-lo com o arremesso rápido. O astro do Lakers destacou, em especial, a capacidade de o companheiro de seleção fazer isso do lado esquerdo da quadra, o que deveria ser mais difícil para os destros. Confira o movimento no vídeo abaixo:

Já o atributo que Durant queria roubar de Curry, é uma marca registrada do armador: consiste em um movimento de arremesso que surpreende o adversário pela velocidade. A agilidade do jogador do Warriors em "preparar" a mecânica e soltar a bola das mãos dificulta a marcação do defensor. Veja o exemplo da jogada abaixo:

continua após a publicidade

Ao contrário de LeBron e Durant, Stephen Curry não escolheu nenhuma habilidade ou aspecto físico para acrescentar ao seu estilo de jogo. O armador afirmou que queria ter o "Q.I. de basquete de LeBron James". Segundo o camisa 30 do Warriors, o King tem a inteligência de controlar o cronômetro e a velocidade da partida a partir dos movimentos.

LeBron James e Stephen Curry durante jogo das Olimpíadas de Paris (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A conversa entre os astros foi uma parceria entre a NBA e a ESPN dos Estados Unidos para um especial de fim de ano. Os três jogadores, inclusive, estarão em quadra nesta quarta-feira (25) para a rodada de Natal da liga, que contará com cinco confrontos.