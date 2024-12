Por unhas pintadas e dancinhas, destaque da NBA é alvo de homofobia

O armador Jared McCain era o favorito ao prêmio de calouro do ano na NBA antes de sofrer uma lesão. Apesar do ótimo desempenho, ele é alvo de ataques homofóbicos na internet. O jogador do Philadelphia 76ers tem o hábito de pintar as unhas das mãos, além de ser famoso pelas dancinhas no TikTok. Por seu jeito irreverente, o atleta de apenas 20 anos tem recebido comentários preconceituosos.

McCain já era um fenômeno nas redes sociais antes mesmo de estrear na NBA. No TikTok, o armador posta vídeos fazendo dancinhas virais ou dublando músicas. Por lá, ele já conta com 3,6 milhões de seguidores. No entanto, também é alvo de homofobia na plataforma onde mais cresce. Segundo reportagem do "Daily Mail", já foram publicados mais de um milhão de conteúdos que relacionam as palavras "McCain" e "zesty", um termo em inglês usado de forma pejorativa para se referir a um "homem pouco masculino".

O calouro do Philadelphia 76ers nunca mencionou ser homossexual. Pelo contrário, portais americanos noticiam que ele namora a influenciadora Sydney Williams.

Durante participação no podcast do companheiro de time Paul George em agosto, McCain falou que aprendeu a conviver com as críticas, mas não gosta quando o seu esforço no basquete é invalidado.

- Você se acostuma em algum momento. Eu nunca gostei da forma como as pessoas falam das unhas e do TikTok mais do que do basquete. Quando tentam apagar o meu esforço no basquete só falando disso, aí eu odeio. Mas é algo que tenho que conviver - afirmou.

As críticas já estavam presentes na vida de McCain quando jogava na universidade de Duke. Na época, o jovem também comentou o assunto:

- Esse ódio é engraçado, porque normalmente são homens adultos. Tipo, você é um homem adulto, por que está jogando ódio em uma criança?

Por outro lado, o atleta também recebe muitas mensagens positivas. O calouro já caiu nas graças da torcida do 76ers, como mostram os vários elogios ao seu basquete em publicações no Instagram, onde tem 1,5 milhão de seguidores. McCain foi defendido, inclusive, por grandes nomes da modalidade, como o ex-jogador Carmelo Anthony.

- Deixa os garotos serem quem são, cara. Deixa eles fazerem o que fazem e se divertirem, mesmo que seja diferente do que fazíamos. Nós não podemos ficar chateados com isso, são gerações diferentes. Jared McCain, se quiser continuar pintando as unhas, ainda estará jogando basquete - falou ao portal "Complex".

Jared McCain era destaque na NBA

Jared McCain era o grande destaque da NBA entre os novatos antes de sofrer uma grave lesão no menisco do joelho esquerdo, que exigiu cirurgia. O atleta ficou muito abalado com a contusão e disse que vencer o prêmio de calouro do ano "era o que mais queria".

O armador de 20 anos foi a 16ª escolha do draft de 2024, mas causou impacto imediato na NBA. Antes da lesão, McCain acumulava médias de 15.3 pontos, 2.4 rebotes e 2.6 assistências por partida - foram 23 jogos disputados. Em pontuação, o jovem era o quarto melhor da franquia da Philadelphia, que amarga a 12ª colocação na Conferência Leste.