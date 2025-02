Um dos maiores nome do basquete norte-americano, na NBA, Kyrie Irving quer atuar por outro país nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Em entrevista após o All-Star Game, no último domingo (16), o armador revelou que está no processo para defender a seleção da Austrália, país onde nasceu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Estamos no processo disso agora, apenas tentando descobrir o melhor caminho para eu ser elegível. Há muita papelada envolvida. Obviamente, os Estados Unidos ainda têm uma decisão a tomar, mas, para mim, estou apenas tentando fazer o que é melhor. Honestamente, se eu puder ser um australiano em um ponto da minha carreira e jogar pelo time australiano, isso seria ótimo - destacou Irving.

O armador do Dallas Mavericks possuí dupla nacionalidade. Kyrie Irving, inclusive, esteve presente nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, onde o EUA ganhou a medalha de ouro. Por outro lado, não foi um dos selecionados por Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors na NBA, para integrar o grupo que novamente venceu a honraria máxima em Paris, no ano passado.

continua após a publicidade

Time dos EUA campeão olímpico em Rio 2016 (Foto: Mark Ralston/AFP)

➡️ Astro da NBA faz campanha por All-Star Game em cidade brasileira

Trâmites burocráticos para trocar de seleção

Segundo Kyrie Irving, ainda há uma série de fatores para que o mesmo possa se tornar um jogador elegível para atuar na seleção australiana. O primeiro deles seria uma aprovação do Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Além disso, Irving também necessitaria de um sinal verde por parte da Basketball Australia e da Federação Internacional de Basquete (FIBA).

Atualmente, a Austrália possuí uma equipe forte e conta com outros jogadores da NBA, como: Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, Josh Giddey, do Chicago Bulls, e Duop Reath, do Portland Trail Blazers. A expectativa é que a chegada de Kyrie Irving fortaleça esse núcleo ainda mais.