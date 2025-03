Thiago Wild estreia no Masters de Miami: onde assistir e horário

Thiago Wild estreia nesta quarta-feira (19) no Masters 1000 de Miami. O brasileiro enfrenta o francês Quentin Hayls na fase de 128. O jogo está marcado para às 21h30 (de Brasília) e tem transmissão do Disney+ no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Eliminado no Challenger de Cap Cana há uma semana, o brasileiro agora busca uma chance no Masters de Miami. Já João Fonseca vai à quadra amanhã, por volta das 20h.

FICHA TÉCNICA: THIAGO WILD X QUENTIN HAYLS

MASTERS 1000 DE MIAMI — FASE DE 128

📅 Dia: quarta-feira, 19 de março de 2025;

⏰ Horário: não antes das 21h30 (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

Brasileiros na disputa

Além de Thiago Wild, João Fonseca, número 60 do mundo, enfrenta o americano Learner Tien. A partida está marcada para não antes das 20h de Brasília. No feminino, Beatriz Haddad Maia enfrenta Linda Fruhvirtová na fase de 64, jogo marcado para às 20h de quinta-feira (20).

Thiago Seyboth Wild derrota Alexandre Muller (foto: Harry How / AFP)

Premiação do Miami Open 2025

O campeão de simples do ATP receberá um prêmio de US$ 1,12 milhão (R$ 6,45 milhões), enquanto o vice-campeão levará US$ 597,8 mil (R$ 3,43 milhões).

Confira a premiação completa em cada fase:

Campeão – US$ 1.124.380 (R$ 6,45 milhões)

– US$ 1.124.380 (R$ 6,45 milhões) Vice – US$ 597.890 (R$ 3,43 milhões)

– US$ 597.890 (R$ 3,43 milhões) Semifinal – US$ 332.160 (R$ 1,90 milhão)

– US$ 332.160 (R$ 1,90 milhão) Quartas de final – US$ 189.075 (R$ 1,08 milhão)

– US$ 189.075 (R$ 1,08 milhão) Oitavas de final – US$ 103.225 (R$ 592 mil)

– US$ 103.225 (R$ 592 mil) Terceira rodada – US$ 60.440 (R$ 347 mil)

– US$ 60.440 (R$ 347 mil) Segunda rodada – US$ 35.260 (R$ 202 mil)

– US$ 35.260 (R$ 202 mil) Primeira rodada – US$ 23.760 (R$ 136 mil)