Kirsty Coventry, ex-nadadora zimbabuana e recém-eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), teve história marcante no Brasil. Em 2011, ela competiu pelo clube no Troféu Maria Lenk (atual Troféu Brasil), realizado no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, e foi uma das peças-chave para o Minas encerrar um jejum de 14 anos sem vencer a competição.

A nadadora brilhou na competição, subindo sete vezes ao pódio. Ela conquistou cinco medalhas de ouro — nos 200m costas, 400m medley, 200m medley, 4x200m livre e 4x100m medley —, todas com recordes de campeonato, além de duas pratas, nos 4x100m livre e 100m costas.

Sua atuação foi fundamental para o sucesso do Minas, que contava também com grandes nomes da natação brasileira, como Fabíola Molina e Joanna Maranhão. Um dos momentos mais marcantes foi o duelo entre Kirsty e Fabíola nos 100m costas, vencido pela brasileira, em uma prova emocionante que ficou na memória dos fãs do esporte. Com 2.775 pontos, o clube superou Pinheiros e Flamengo para conquistar o título.

Kirsty Coventry nas Olimpíadas de Atenas 2004 (Foto: Tim Clary/AFP)

Além de suas conquistas na piscina, Kirsty Coventry deixou um legado de inspiração e aprendizado. Durante sua estadia no Minas, ela participou de ações com a base do clube, palestrando para jovens atletas e compartilhando sua experiência internacional. Marcelo Vaccari, assistente técnico do Minas à época, destacou sua acessibilidade e o impacto positivo de sua presença no clube.

— Kirsty é uma ótima pessoa, uma atleta de nível internacional, que chegou para reforçar o nosso time. Conversamos bastante, foram cerca de dez dias de grande aprendizado. Ela foi super acessível e participou de diversas ações com a base. Foi uma visita maravilhosa para a equipe, para o Minas e para a natação brasileira — afirmou Marcelo ao site do Minas.

Para Carlos Henrique Teixeira, presidente do Minas, a eleição de Kirsty como presidente do COI é um motivo de orgulho, especialmente em um ano em que o clube celebra 90 anos de história.

— Neste ano tão especial, em que celebramos os 90 anos do Minas Tênis Clube, somos agraciados com uma conquista histórica: a eleição da primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional, uma ex-atleta que representou nossas cores. Este feito extraordinário simboliza a essência do nosso Clube, pois, em 2011, Kirsty se reuniu com nossa base, palestrou para os jovens atletas e hoje alguns desses estão competindo em diversas piscinas — afirmou.

Kirsty Coventry palestrou para jovens do Minas em 2011 (Foto: Orlando Bento/Acervo/Minas Tênis Clube)

Kirsty Coventry, de 41 anos, é a primeira mulher eleita para a presidência do COI, um marco histórico para o esporte mundial. Com sete medalhas olímpicas no currículo, incluindo dois ouros.