Kings League Brasil define todos os classificados para o mata-mata; confira tabela

Os oito melhores times da Kings League Brasil estão definidos e a competição de fut 7 já tem seu chaveamento definido no mata-mata. Nesta segunda-feira (5), foram definidos os dois últimos clubes.

No jogo decisivo entre Real Elite FC, que tem a cantora Ludmilla como presidente, e o Dendele FC, melhor para a equipe do streamer Luqueta. Partida terminou com empate no tempo normal e vitória do Real nos shout-outs, mas o empate no tempo normal era o suficiente para o Dendele.

O líder da primeira fase foi a Furia FC, presidida por Neymar e Cris Guedes, que classificou direto para as semifinais com 24 pontos, três na frente da G3X, segunda colocada. Na terceira posição ficou o Nyvelados FC, seguido do Desimpedidos Goti, Capim FC, Fluxo FC e Dendele FC.

Os jogos da próxima fase acontecem na próxima sexta (8) a partir das 18h. Serão três jogos e os vencedores garantem a vaga para a etapa Internacional.

Como funciona o mata-mata da Kings League

A Furia, já classificada, fica de um lado da chave aguardando o vencedor do duelo das quartas de final entre Desimpedidos Goti e Capim FC.

Do outro lado da chave, G3X e Dendele brigam pela vaga nas semis e o vencedor joga contra Nyvelados ou Fluxo.

Os quatro classificados para as semifinais da competição já garantem vaga em Paris, que terá 32 equipes no total. Serão sete equipes da Espanha, quatro times da Kings League Américas - que reúne equipes da América Latina -, do Brasil, França e Itália, além de dois representantes da Alemanha.

Outros seis clubes convidados, chamados de "wildcards" terminam de compor a lista dos 32 clubes.