Kawhi Leonard surpreende e assume responsabilidade pela derrota dos Clippers

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 24/04/2024 - 14:25 • Los Angeles (EUA)

De volta as quadras, Kawhi Leonard tomou para si a responsabilidade pela derrota do Los Angeles Clippers, que perdeu por 96 a 93 para o Dallas Mavericks no jogo 2 dos playoffs da NBA, na última quarta-feira (23).

O jogador destacou a importância de ter uma equipe, mas destacou que precisa se esforçar mais para igualar o nível dos companheiros.

- É o meu primeiro jogo em 20 e poucos dias… Temos que ser melhores como unidade, no geral. Começa por mim. Mesmo que eu esteja enrolado, tenho que encontrar um caminho - começou Leonard.

O ala prosseguiu e lamentou a atuação do Clippers no último quarto. A equipe chegou para os 12 minutos finais com vantagem de um ponto, mas no final, acabou por perder o duelo.

- Continuem tentando recuperar nosso ritmo e, obviamente, tentar ganhar o jogo de basquete. Ficamos bastante estagnados esta noite nesse último quarto - acrescentou.

Por fim, Kawhi Leonard falou acerca do seu estado de saúde. Vale lembrar que o jogador sofreu uma lesão no começo de março e estava de fora desde então.

- Apenas tentando ter certeza de que posso entrar no jogo e jogar. Foi o que aconteceu na semana passada, apenas tentando voltar ao chão… Na verdade não (se ele tem treinado muito). Acabei de me reabilitar e tentar entrar no chão. Mas ainda temos mais jogos para jogar, mais tempo para melhorar e é nisso que estou focado - completou.

O ala terminou a noite com 15 pontos, sete rebotes e duas assistências nos 35 minutos em que esteve na quadra.

Clippers e Mavs voltam a duelar pelo jogo 3 da série nesta sexta-feira (26), a partir das 21h (de Brasília), no American Airlines Center, no Texas. A série está empatada por 1 a 1.