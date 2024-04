Visitantes surpreendem! Veja como foi o quarto dia dos Playoffs da NBA

Luka Dončić foi o cestinha da partida contra os Clippers (Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 02:28 • Los Angeles (EUA)

Três jogos dos playoffs da NBA foram disputados nesta segunda-feira (22), o terceiro dia da pós-temporada da liga norte-americana. As partidas marcaram a continuação dos confrontos em busca de uma vaga na próxima fase da competição. Confira abaixo os resultados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Minnesota Timberwolves 105 x 93 Phoenix Suns

O Minnesota Timberwolves venceu o segundo confronto contra os Suns, em casa. A partida foi equilibrada, com as duas equipes alternando na liderança do jogo. Na reta final, Jaden McDaniels, cestina da partida com 25 pontos, brilhou e ajudou com a vitória dos Timberwolves contra o time de Phoenix.

➡️ Virada histórica dos Nuggets! Veja como foi o terceiro dia de playoffs da NBA

Milwaukee Bucks 108 x 125 Indiana Pacers

A primeira vitória de um visitante nos Playoffs saiu na partida entre Bucks e Pacers, em Milwaukee. O time da Indiana não se intimidou com a torcida e venceu o jogo, empatando a série em 1 a 1 e com moral para enfrentar os campeões de 2021, em casa. Cestinha com 37 pontos, Pascal Siakam foi o grande nome em quadra.

Los Angeles Clippers 93 x 96 Dallas Mavericks

Em um grande duelo, o Dallas Mavericks roubou um mando de campo dos Clippers e empatou a série em 1 a 1. A vitória por 96 a 93 traduz bem o que foi a partida: equilibrada e com muitos erros nos arremessos. No segundo tempo, a bola começou a cair mais para os dois lados, mas a estrela de Luka Dončić brilhou mais e o esloveno foi o cestinha da partida com 32 pontos e ajudando na vitória dos Mavs, em Los Angeles.

(Foto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Popó ‘não acredita’ em Belfort e já cogita outro adversário