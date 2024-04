(Foto: WILLIAM WEST / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 24/04/2024 - 13:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Chegou ao fim da linha a paciência da Williams com Logan Sargeant. Após uma temporada completa em 2023 e mais cinco corridas na Fórmula 1 2024, o time inglês concluiu que está aberta a fazer mudanças e procura um substituto para a sequência do campeonato. E o favorito para assumir a vaga está definido: é Andrea Kimi Antonelli.

A informação é do veterano jornalista Joe Saward, especializado em bastidores da Fórmula 1. De acordo com britânico, o empréstimo de Antonelli para a Williams, por parte da Mercedes, faz sentido para o time anglo-alemão avaliar as capacidades do jovem pupilo. Antonelli, é bom lembrar, apenas estreia na F2 em 2024 após pular a F3.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na Mercedes, uma cessão de Antonelli por um ano e meio, até o fim de 2025, é visto com bons olhos para entender qual o nível atual do jovem piloto e fazer com que evolua. É um caminho semelhante ao que fez com George Russell, por exemplo.

A Williams também está disposta. Mas há um, porém: Antonelli só completa 18 anos no dia 25 de agosto e, segundo as regras atuais da Federação Internacional de Automobilismo [FIA], não está apto a receber uma superlicença até esta data. Seria necessário a FIA pedir uma dispensa oficial da regra dos 18 anos e, claro, a federação aceitar.

Logan Sargeant durante a coletiva de imprensa do GP da Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)

➡️ Red Bull pede que Verstappen curta ‘fase de ouro’ na F1 e avisa: ‘Não dura para sempre’

Caso aceite, porém, a decisão é que Antonelli será piloto da Williams a partir do fim de semana de 19 de maio, no GP da Emília-Romanha, em Ímola. Desta maneira, o prodígio italiano estrearia na primeira das duas corridas marcadas para a Itália em 2024.

Enquanto isso, Sargeant ainda poderia fazer uma última corrida no país de origem, os Estados Unidos, e encerrar a trajetória no GP de Miami do fim de semana de 5 de maio. Sargeant marcou apenas um ponto desde que estreou na F1, no começo de 2023.

A Fórmula 1 retorna justamente de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.