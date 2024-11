STU National: sábado de muito skate define os finalistas da competição

Neste sábado (23) aconteceram as semifinais do STU National nas modalidades Street, Park e a final do Paraskate Park, que reúnem 47 dos melhores skatistas da atualidade. Apenas os 12 melhores de cada modalidades disputarão as finais neste domingo (24). Saiba quem são os finalistas.

Finalistas Street

Na modalidade Street feminino, as finalistas da bateria 1 foram Maria Lucia, com 61.51 pontos e Isabelly Avila, com 57.79. Na bateria 2, as classificadas foram Maria Almeida, com 56.47 pontos e Carla Karolina, com 42.08 pontos. Na terceira e última bateria feminina da modalidade, as classificadas foram Kemily Suara, que conseguiu a maior nota da etapa com 65.65 e Rafaela Murbach, com 41.81 pontos.

No Street masculino, a primeira bateria ficou com Ivan Monteiro e Vitor Hugo. Na segunda, Gabryel Aguilar e Marcelo Batista se destacaram. Na terceira e última bateria, Sebastian Simonetto com 78.64 pontos e Isamel Monteiro, com 73.03 pontos.

Finalistas Park

No Park feminino, as classificads da primeira bateria foram Isadora Pacheco e Marina Lima. Na segunda, Fernanda Tonissi e Manuela Tomitake foram as classificadas. Na última bateria, as skatistas Helena Laurino e Fernanda Galdino fizeram as melhores voltas.

No Park masculino, a primeira bateria foi comandada por Kalani Kong, que atingiu a maior nota do dia de 90.17, e o segundo classificado foi Victor Ikeda. Na segunda bateria, Dan Sabino e Augusto Akio comandaram a rodada e foram os melhores. Os skatistas Luiz Francisco e Mateus Guerreiro foram os melhores da terceira bateria.

Neste sábado (23) aconteceram as semifinais do STU National nas modalidades Street, Park e a final do Paraskate Park (Fotos: Pablo Vaz / STU)

Final Paraskate Park

No Paraskate Park, não houve baterias separadas e os dez melhores skatistas disputaram diretamente. Em primeiro lugar ficou Vini Sardi, com 84.50 pontos, e em segundo, Ítalo Romano, com 64.67 pontos; e para terminar o pódio, Jota Ribeiro, com 60.00 pontos cravados.

Os skatistas classificados disputam as finais de cada modalidade neste domingo (24), no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, a partir das 10h30 (horário de Brasília).

