Durante o evento de anúncio da renovação da parceria entre COB e Medley, realizado na última quarta-feira (16), no Centro Olímpico de Atletas, a medalhista olímpica, Júlia Soares, em entrevista exclusiva para o Lance!, opinou sobre a inclusão da disputa mista por equipes na ginástica artística. Recentemente, o Comitê Olímpico Internacional (COI) informou que a nova categoria fará parte dos Jogos Olímpicos de 2028, que será realizado em Los Angeles (EUA).

Ginástica mista

- Olha, eu achei algo muito diferente, me surpreendeu muito quando eu vi. Eu falei: "Nossa, que diferente!". Mas eu acho que vai ser, se realmente acontecer, um modelo de competição muito legal. Eu já fui para o Swiss Cup (Zürich), que tem o mesmo estilo de competição, e ela marcou muito a minha vida. Assim, eu gosto muito desse estilo de competição e acredito que se realmente acontecer, vai ser diferente tanto para o público assistir, quanto para a gente (atletas) de experienciar isso em uma Olimpíada - comentou Júlia Soares.

Espelho para a nova geração

A atleta do clube Pinheiros comentou sobre a nova geração de atletas da ginástica feminina do Brasil. Júlia Soares também falou sobre como ela, apesar da pouca idade, ajuda as meninas mais novas durante os treinamentos. Há pouco dias, a Seleção Brasileira de ginástica conseguiu a quinta colocação por equipes no juvenil e o quinto lugar no solo com a Júlia Coutinho, de apenas 15 anos.

- Olha, eu acho que cada atleta dessa nova geração tem um talento incrível e eu vejo, principalmente aqui nos camps, porque a gente treina separado, a gente consegue ver o quanto elas se dedicam e o quanto elas olham para a gente (adultas que foram para as olimpíadas) como uma inspiração. Tipo: "Ai, olha como a Rebeca faz, olha o que a Flávia faz, olha o que a Jade faz, olha o que a Júlia faz". Eu acho isso super legal, ter essa convivência perto, poder ter as meninas mais novas por perto é super importante. Mesmo eu não sendo "tão velha", eu já tive muitas experiências e acabo passando para as meninas mais novas. Não vou dizer nenhum nome (destaque da ginástica feminina juvenil), porque eu acredito que cada atleta vai se destacar em algum momento da vida, vai ter o seu momento de brilhar, e eu acho que isso é o mais importante para cada uma - declarou.

Equidade de gênero nas Olimpíadas

Por fim, a ginasta expôs o que pensa a respeito da equidade de gênero nas Olimpíadas. A edição de Los Angeles será a primeira na história a ter mais mulheres do que homens competindo. Em bom-tom, Júlia Soares citou o feito como um marco para as mulheres.

- Acho isso muito lindo. Ver que as mulheres estão cada vez mais fortes, se apoiando cada dia mais, e poder saber que nas olimpíadas, uma competição tão grande vai ter um número alto de mulheres, claro que tem os homens a altura, e isso é um sonho. Mas, saber que nós mulheres estamos nos dedicando, aparecendo cada vez mais, mostrando o quão guerreira nós somos, o quanto a gente se dedica todos os dias, é maravilhoso - finalizou Júlia Soares.