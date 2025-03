Judoca Rafael Macedo vence holandês e é bronze no Grand Slam de Tbilisi

O judoca brasileiro Rafael Macedo conquistou neste domingo (23) a medalha de bronze no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, no peso médio masculino (90kg).

Medalhista de bronze por equipes em Paris 2024, ele encerrou a competição com 100 de aproveitamendo, com três vitórias em quatro lutas.

Este foi o primeiro pódio do atleta da Sogipa nesta temporada.

-Gosto muito de lutar na Geórgia, em um torneio que já fui campeão. Estou muito feliz, principalmente porque recentemente recebi a notícia de que vou ser pai. Então, foi um combustível a mais para a luta, uma motivação a mais. Dedico essa medalha a minha esposa Manu e ao nosso bebê que está na barriga dela - comemorou o judoca.

Macedo foi um dos cabeças-de-chave da categoria e folgou na primeira rodada, estreando direto nas oitavas de final contra o mongol Munkhbayar Battogtokh. A luta não deu maiores complicações ao brasileiro, e ele conseguiu um ippon com menos de dois minutos no placar.

Já nas quartas, veio o único revés do dia contra o francês Alexis Mathieu, que mais tarde viria a conquistar a medalha de prata da categoria. Macedo caiu em waza-ari em um contra-golpe e, mesmo tentando reverter o placar, não conseguiu e precisou ir à repescagem para ainda sonhar com a medalha de bronze.

Nesta fase, uma nova vitória veio. Outra vez mostrando sua variação de técnicas, ele conseguiu marcar o ippon contra o sérvio Islam Sogenov e avançou à sua primeira disputa de medalha do ano.

Na decisão, enfrentou o holandês Mark Van Dijk, que mais cedo surpreendeu a torcida georgiana ao eliminar na primeira rodada o atleta da casa Luka Maisuradze, número três do mundo e campeão mundial em 2023. Mas, Macedo entrou motivado e, no golden score, conseguiu um belo ippon para confirmar a vitória.

Ele é, atualmente, o décimo do mundo no ranking da Federação Internacional de Judô. Com a medalha de bronze, vai somar importantes pontos visando melhor posicionamento em competições futuras.

Rafael Macedo celebra medalha de bronze com o técnico da Seleção Brasileira de Judô e da Sogipa, Antonio Carlos, o Kiko. (Foto: Divulgação / CBJ)

Karol Gomes ficou em quinto lugar:

No feminino, o melhor resultado brasileiro do dia veio com a peso meio-pesado Karol Gimenes (78kg), que venceu dois combates nas preliminares, chegou à disputa de bronze e terminou a competição em quinto lugar.

Ela estreou com vitória contra a holandesa Lieke Derks por ippon, nas oitavas, e, nas quartas de final, venceu a lituana Migle Julija Dudenaite novamente por ippon. Na semifinal, por pouco não passou pela eslovena Metka Lobnik, que depois viria a ser a campeã da categoria. A luta seguiu empatada com um yuko para cada e, no golden score, a adversária conseguiu nova projeção em yuko para avançar à final.

Na luta pelo bronze, Karol enfrentou a francesa Fanny Estelle Posvite. O resultado foi decidido nas punições (3-2), no golden score, a favor da adversária.

Esse foi o segundo quinto lugar da brasileira em Grand Slam neste ano. No início de março, ela ficou na mesma colocação na etapa de Tashkent, no Uzbequistão. Já em Opens Continentais, Karol foi prata em Varsóvia e no Rio de Janeiro.

Léo Gonçalves ficou em sétimo:

O Brasil ainda teve mais um resultado na classificação geral, com o sétimo lugar de Leonardo Gonçalves (100kg).

Ele venceu a estreia contra o ucraniano Oleksii Yershov e as oitavas contra o uzbeque Ernazar Sarsenbaev, por ippon. Mas, nos confrontos seguintes, não passou pelo cubano Ivan Felipe Silva Morales, nas quartas, e pelo russo Arman Adamian, na repescagem.

Ainda neste domingo (23), o judô brasileiro teve Beatriz Freitas (78kg) no tatame. Ela venceu a holandesa Yael Van Heemst por ippon, na primeira rodada, mas na luta seguinte se despediu da competição contra a portuguesa Patrícia Sampaio, medalhista olímpica em Paris 2024.

Campanha do Brasil:

Assim, o Brasil finalizou o Grand Slam de Tashkent com a prata de Michel Augusto (60kg), na última sexta-feira (21) e com o bronze de Rafael Macedo (90kg). Além do quinto lugar de Karol Gimenes (78kg) e dos sétimos de Jéssica Lima (57kg) e Leonardo Gonçalves (100kg).