José Luiz Guimarães vence clássico da Copa de Hipismo no Rio e ganha carro

O paulista José Luiz Guimarães de Carvalho foi o vencedor do Clássico Multiplan, com obstáculos a 1,45m, 13a prova da 3ª edição da Copa Villagemall de Hipismo, CSN 5*. A disputa foi na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro. No dorso de Quiet Van T Zorgvliet, ele foi o mais rápido no desempate com o tempo de 39s71, em percurso limpo. A segunda posição ficou para o mineiro Gabriel de Queiroz Gouveia, com o tempo de 40s38, sem faltas. O terceiro posto também ficou para Minas, com o conjunto Gabriel Kayan Soares Magalhães e Princess Cornet do Santo Antônio, que marcou 41s55, em pista limpa.

Com o resultado, José Luiz também vai levar para casa um carro elétrico. O ginete, que já havia vencido a Copa Ouro, na sexta-feira, foi quem somou mais pontos nas provas.

— A estratégia inicial dessa prova era ganhar o carro, mas acabou coroando com a vitória no Clássico Multiplan. Maravilhoso, melhor impossível. Quero aproveitar ainda para agradecer a organização por esse concurso espetacular. Sempre sou muito bem recebido aqui no Rio de Janeiro e é um prazer enorme competir por aqui. A energia é fantástica — agradeceu o campeão.

Jose Luiz Guimarães de Carvalho na disputa (Foto: Divulgação / 2clac)

Na primeira passagem entraram em pista 51 conjuntos, com tempo concedido de 80 segundos, para tentar ultrapassar os 13 obstáculos do percurso traçado pela course designer Marina Azevedo. Devido ao altíssimo grau de dificuldade do traçado, apenas seis conjuntos não cometeram penalizações e se habilitaram ao desempate da prova, que distribuiu 80 mil reais de premiação.

— Foi um percurso muito exigente, digno de um concurso de altíssimo nível como este e com essa premiação especial do carro. Tanto que apenas seis atletas passaram para o desempate. O traçado realmente exigiu muito dos conjuntos — avaliou Jose Luiz.

No desempate, com tempo concedido de 60 segundos, o paulista Jose Luiz Guimarães era o último a entrar na pista e precisava bater o tempo de Gabriel de Queiroz Gouveia, que havia feito 40s38, em pista limpa.

— Iniciei com cautela até a passagem do duplo salto, que era a maior dificuldade. Depois, eu confiei na qualidade da égua e coloquei mais velocidade para passar os três últimos obstáculos. Felizmente deu tudo certo — encerrou o grande campeão.

Na última prova da competição, com obstáculos a 1,20m, os vencedores foram Artur Tropia e Silva/Evian Ceu, seguido por Bernardo Kraus Guerra/Freestyle M e Mariana Moraes de Barros montando Clapton Buena Vista. O campeão na categoria Amador foi Guilherme Teixeira e Silva. Na Mirim, o troféu de campeã foi para Victoria Ullman Beiler Lima e na Jovens Cavaleiros para Artur Tropa e Silva.

Pódio da competição de hipismo(Foto: Divulgação / 2clac)

Prova de 1,10m teve campeões no hipismo

Na parte da manhã, foi disputada a prova de 1,10m onde foram conhecidos alguns campeões. Na categoria Amador A, a amazona Lais Viilamea Salles montando Bonfim Flores foi a vencedora. João Leivas da Costa e sua égua Ariel sagram-se os campeões na categoria Jovens Cavaleiros A. Na Master A, Edward Amadeo/C Ursula J Men ficaram em primeiro lugar, enquanto na Pre Mirim, Manuela de Souza Andrade/Branca garantiram o ouro.

A 3ª edição do CNS* Copa Villagemall de Hipismo chega ao fim com sucesso absoluto de público nos quatro dias de evento, tendo realizado 18 provas, com 299 cavalos e 188 atletas inscritos em 19 categorias. Foram distribuídos mais de 700 mil reais em premiação.