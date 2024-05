Jokic iguala série, Knicks vacila… Veja como estão os playoffs da NBA

Nikola Jokic faz grande atuação (Foto: David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 00:10 • São Paulo (SP)

Dois duelos aconteceram neste domingo (12) e empataram as séries de Indiana Pacers x New York Knicks, com show de Haliburton, e Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves, com grande atuação de Jokic. Veja como estão os playoffs da NBA!

Indiana Pacers 121 x 89 New York Knicks

Esse duelo foi um passeio de ponta a ponta para os Pacers. Em dia inspirado de Haliburton, a equipe fez parciais enormes nos três primeiros quartos e só tirou o pé do acelerador no último. Diante disso, a série está em 2 a 2.

Minnesota Timberwolves 107 x 115 Denver Nuggets

Depois da equipe da casa começar vencendo, os atuais campeões engrossaram o jogo e viraram a partida, com performances magistrais de Aaron Gordon e Nikola Jokic.Entretanto, o que era uma diferença segura foi caindo até a chegada do último quarto, onde Anthony Edwards tentou levar o resultado para os Wolves, mas o esforço não foi o suficiente. Com isso, a série está empatada em 2 a 2.

Haliburton teve grande performance em quadra (Foto: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)