Comitê da candidatura de Rio e Niterói ao PAN 2031 se reúne pela primeira vez

O comitê criado para estruturar a candidatura das cidades de Rio de Janeiro e Niterói a ser sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 se reuniu pela primeira vez nesta quinta-feira (26), no Centro de Operações Rio. O grupo tem como objetivo estruturar o caderno de encargos que será entregue ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A reunião foi aberta pelo vice-prefeito eleito do Rio, Eduardo Cavaliere. A comissão, que é coordenada pelo secretário municipal de esportes do Rio, Guilherme Schleder, e pela medalhista olímpica e vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan, conta com representantes de ambas as prefeituras, do governo do Estado do Rio de Janeiro, incluindo o secretário de esportes, Rafael Picciani, e de especialistas na área esportiva.

- Foi uma reunião muito produtiva entre as prefeituras do Rio e de Niterói, e do Governo do Estado, para que a gente possa continuar dando os passos para a candidatura do Pan de 2031 e vencer essa disputa. Vamos seguir firmes nesse projeto - afirmou o secretário municipal de esportes, Guilherme Schleder.

A candidatura de Rio de Janeiro e Niterói tem até o dia 16 de janeiro para entregar ao COB o caderno de encargos completo. A comissão se reunirá semanalmente e novos nomes podem passar a integrar o grupo.

- Hoje foi nossa primeira reunião aqui no Centro de Operações Rio, recebi esse livro tão bonito do legado olímpico, e a gente começa nosso processo de candidatura das cidades de Niterói e do Rio para o Pan de 2031. Vamos trabalhar juntos para que o Estado, com as prefeituras do Rio e de Niterói, tragam o melhor projeto possível para ser apresentado ao Comitê Olímpico - reforçou a vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan.

Comitê entre Rio de Janeiro e Niterói (Foto: Divulgação)

Cada país tem direito a apresentar uma candidatura à sede do Pan, e São Paulo também pleiteia receber o evento. Com os cadernos em mãos, o COB os submeterá ao seu Conselho de Administração e a escolha será feita no dia 29 de janeiro, em assembleia geral. Fora do Brasil, Assunção, capital do Paraguai, anunciou candidatura para sediar o evento.

