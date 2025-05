O Brasil bateu a Belarus na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia por 4 a 3 e se sagrou heptacampeão na modalidade. Após a conquista do título, dois jogadores da Seleção Brasileira mandaram um recado para Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

continua após a publicidade

Em entrevista ao Sportv, que transmitiu a final do torneio, Mauricinho e Rodrigo deram uma 'cobrada' descontraída na CBF depois de destacar a importância do título de maneira pessoal e para o Brasil de maneira geral.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

-A gente sabe da onde a gente veio, então a gente valoriza muito nossa raiz, e é isso que eu acho que é o ponto crucial do nosso time. Disse Rodrigo, autor de dois gols na final.

continua após a publicidade

-A ficha só vai cair depois. Alô, meu presidente Ednaldo Rodrigues, faz o pix! Mais uma estrela! De Tabajara para o mundo! Disse Mauricinho, acompanhado de Rodrigo.

Como foi a final da Copa do Mundo de Futebol de Areia entre Brasil e Bielorus

O Brasil começou a decsião indo pra cima, e Lucão fez 1 a 0 após ótima assistência, de bicicleta, de Filipe, logo aos dois minutos. A seleção adversária não se intimidou, e Novikau empatou quatro minutos depois, após rebote do goleiro Bobô. A Seleção de Marco Octávio só não terminou à frente no placar o primeiro período porque parou no goleiro Avgustov, que fez ótimas defesas. Numa delas, em chute à queima-roupa de Rodrigo.

continua após a publicidade

➡️Brasil confirma favoritismo e conquista o hepta na Copa de futebol de areia

Pois, no início do segundo período, o camisa 9 do Brasil se redimiu, marcando seu sexto gol na Copa. Em seguida, Catarino, com um belo chute de longe, fez o terceiro do Brasil e também chegou ao sexto gol no torneio.

Rodrigo celebra seu sexto gol em Seychelles (Photo by Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)

Sem sustos, a Seleção administrava a vitória parcial por 3 a 1, até que, a sete minutos do fim do jogo, Belarus fez mais um. O gol foi de Bryshtsel, artilheiro da competição. Agora, com 10 gols. Em seguida, de pênalti, os azarões chegaram ao empate, novamente com o principal goleador do torneio. O Brasil voltou a pressionar e parou novamente em Avgustov. Até que Rodrigo, a dois minutos do fim, fez mais um para a Seleção. Mauricinho ainda desperdiçou ótima chance, a menos de um minutos para o término da final. Acabou não fazendo diferença, porque a festa foi, mais uma vez, da Seleção Brasileira.

Também neste domingo, Portugal derrotou Senegal por 3 a 2 e conquistou o terceiro lugar da Copa. Gadiaga (contra), Coimbra e Anré Lourenço marcaram para a equipe europeia, enquanto Fall e Diagne descontaram.