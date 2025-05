Jogadores da NFL poderão disputar as Olimpíadas de Los Angeles

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) anunciou, após reunião realizada na última terça-feira (20), que seus atletas poderão participar da disputa do flag football nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O esporte foi incluído no programa olímpico e fará sua estreia em solo americano.

Segundo a regra aprovada, cada time da NFL poderá enviar um jogador para os Jogos Olímpicos, além de um atleta internacional adicional. Dessa forma, as principais estrelas da liga devem marcar presença na competição em Los Angeles.

- Esta decisão marcante permitirá a participação dos melhores jogadores do mundo de futebol americano nos Jogos Olímpicos. Todos os envolvidos em chegar a este marco, incluindo os donos de equipes da NFL e o Comissário da NFL Roger Goodell, merecem aplausos por este excelente resultado. Também damos as boas-vindas às respostas entusiasmadas dos jogadores, muitos deles já tendo expressado sua motivação de participar dos Jogos Olímpicos e abraçar esta rara e prestigiosa oportunidade de se tornarem atletas Olímpicos - publicou o Comitê Olímpico Internacional em comunicado oficial.

- Acho que esta notícia representa uma grande oportunidade para o esporte, para a NFL. É realmente o próximo passo para tornar a NFL e o futebol americano um esporte global para homens e mulheres de todas as idades e com todas as oportunidades em todo o mundo. Acreditamos que é a coisa certa a fazer, e este é um grande passo para alcançar isso - declarou o comissário Roger Goodell em comunicado oficial.

Flag football nas Olimpíadas

O flag football é uma variação do futebol americano, com menos contato, dispensando o uso dos equipamentos de proteção, como os já conhecidos capacetes, ombreiras e joelheiras. Enquanto no futebol americano é necessário derrubar o adversário para parar uma jogada, no flag football basta arrancar uma bandeira, a flag, do oponente.

Esporte fará sua estreia nos Jogos de Los Angeles (Foto: Facebook/FlagFootballBrasil)

O flag football foi incluído no programa olímpico de Los Angeles em 2024, junto com o beisebol, críquete, squash e lacrosse. Os esportes foram propostos pelo comitê organizador dos Jogos de 2028 e aceitos em votação no Comitê Olímpico Internacional.