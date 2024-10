Verstappen fala sobre punição de Norris: ‘Está nas regras’

Em um primeiro momento, Max Verstappen não quis comentar sobre a punição que Lando Norris recebeu durante o GP dos Estados Unidos, mas mudou de ideia e opinou sobre o caso. Na visão do tricampeão, a McLaren não tem motivos para reclamar da decisão dos comissários, uma vez que está muito claro nas regras que é proibido efetuar ultrapassagens quando se está com o carro totalmente fora da pista.

Verstappen e Norris travaram uma nova disputa durante o GP dos Estados Unidos, que aconteceu no último domingo (21). Nas voltas finais, o titular da McLaren estava com pneus duros mais novos e partiu para cima do #1 na tentativa de conquistar o terceiro lugar. Max, no entanto, jogou duro e se manteve à frente do rival por algumas voltas.

Porém, a briga atingiu o auge na volta 52, quando Norris tentou uma ultrapassagem por fora na curva 12, mas Verstappen espalhou e os dois carros foram para fora da pista. Lando ainda assim superou Max e se recusou a devolver a posição. Os comissários entenderam o lance como irregular e aplicaram uma punição de 5s no tempo de prova do britânico, que cruzou a linha de chegada em terceiro, mas acabou caindo para quarto.

Max Verstappen no Circuito das Américas, nos Estados Unidos (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Verstappen evitou comentar sobre o ocorrido na entrevista pós-corrida, mas deu sua visão sobre o caso algumas horas mais tarde.

— Não tenho muito a comentar, eles estão reclamando muito ultimamente. Está muito claro nas regras, fora da linha branca você não pode ultrapassar. Eu também já fui punido por isso no passado — acho que em 2017, ou quando quer que tenha sido — e perdi um pódio assim — disse Max, fazendo alusão a uma disputa que teve com Kimi Räikkönen em 2017, também no GP dos Estados Unidos.

— Então, apenas fiquei calmo, tentando fazer o melhor que pude depois disso para levar o carro até o fim. Não foi fácil com os pneus e a situação em que eu estava. Mas, no geral, ainda gostei muito daquela batalha que tivemos — finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.