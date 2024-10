New York Liberty conquista título inédito da WNBA 2024

O New York Liberty é o campeão da temporada 2024 da WNBA. A equipe bateu o Minnesota Lynx por 67 a 62, no último domingo (20), no Barclays Center Brooklyn, em Nova Iorque, e finalizou a série em 3 a 2, vencendo a liga pela primeira vez na história.

O grande nome da decisão foi Jonquel Jones - a pivô terminou a noite com 17 pontos, seis rebotes e uma assistência. A boa atuação fez com que a jogadora levasse o prêmio de MVP das Finais.

O Minnesota Lynx ficou com o vice-campeonato. A equipe buscava se tornar a maior vencedora da história da WNBA, mas para nas quatro conquistas, mesmo número de Seattle Storm e Houston Comets (extinto). Além dos quatro títulos, a franquia tem três vice-campeonatos.

Como foi a final da WNBA?

O jogo começou com as visitantes levando a melhor nas ações ofensivas. Breanna Stewart e Sabrina Ionescu, principais atacantes do Liberty, tiveram dificuldades para passar sobre a defesa do Lynx, que estava sólida. O time de Minneapolis, inclusive, chegou a abrir 12 pontos de vantagem durante o primeiro tempo de partida.

Após o intervalo, a equipe da casa arrumou o sistema e passou a ter mais equilíbrio. Com isso, não só recuperou o prejuízo, como também virou o placar. Ainda assim, viu o Lynx tomar novamente à frente no minuto final, mas Stewart aproveitou dois lances livres para deixar tudo igual e levar o duelo para a prorrogação.

No tempo extra, o Liberty administrou melhor e conquistou a vitória e o título da WNBA pela primeira vez.