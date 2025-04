Playoffs da NBA: Jimmy Butler xinga adversário de ‘vagabundo’, e reação viraliza

No quarto jogo da série entre Golden State Warriors e Houston Rockets, pelos playoffs da NBA, uma cena inusitada aconteceu durante a cobrança de um lance livre. Jimmy Butler, ala da franquia da Califórnia, não estava gostando da marcação de Dillon Brooks nos últimos lances e acabou xingando o adversário de vagabundo e fraco. A cena foi gravada pelas câmeras e a reação do jogador de Houston viralizou na internet. Veja o vídeo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jimmy Butler to Dillon Brooks 💀



“You a bum and a bitch. You weak.”



pic.twitter.com/Ri1H9MvgdJ — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 29, 2025

A cena aconteceu nos últimos minutos do segundo quarto, quando os Rockets lideravam por apenas dois pontos, 49 a 47. Após ser xingado Dilon Brooks deu risada dos comentários e ambos seguiram discutindo enquanto esperavam Tari Eason cobrar o lance.

— Você é um vagabundo. Uma p*. Você é fraco — disse o jogador dos Warriors.

Jimmy Butler retornou de lesão para o jogo quatro (Foto: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Brooks também se envolveu em briga com Stephen Curry

A discussão com Jimmy Butler não foi o único incidente envolvendo Dillon Brooks no jogo, pelos playoffs da NBA. O ala-armador cometeu uma falta dura em Stephen Curry, que caiu e provocou Brooks mostrando o número três. A situação escalou para um confronto físico, resultando em faltas técnicas para Curry, por provocação, para Draymond Green, por empurrar Brooks, e para Brooks, por revidar às provocações. Veja o vídeo:

continua após a publicidade

Retorno de Jimmy Butler nos playoffs da NBA

Jimmy Butler sofreu uma lesão na pélvis e ficou afastado do jogo 3, seu retorno no quarto confronto era dúvida até poucas horas antes do confronto. O ala não está 100% bem fisicamente, mas foi decisivo para a última vitória dos Warriors ao anotar 27 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Brandin Podziemski foi o segundo maior pontuador do time californiano, com 26 pontos, seguido por Stephen Curry, com 17. Do lado de Houston, Alperen Şengün marcou 31 pontos e foi o cestinha geral da partida.