Jogador da NBA diz que era o melhor armador da liga antes das lesões

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 23/08/2024 - 10:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Lonzo Ball, armador do Chicago Bulls, participou do podcast “The Wae Show” e relembrou dos tempos de New Orleans Pelicans, onde viveu a melhor fase da carreira. Após se transferir, passou a lidar com lesões que prejudicaram o seu jogo.

— Olhem para aquele mês antes da liga parar, e vocês verão o quão bem eu estava. Eu me sentia o melhor armador da NBA. Mas é o que é — relembrou o jogador, que teve médias de 11,5 pontos, 5,9 rebotes e 6,7 assistências.

O jogador também falou sobre as lesões que o impedem de entrar em quadra desde a temporada 2021/22 e apontou a si mesmo com o principal problema.

— Eu não sei, acho que o problema sou eu. Toda vez que tenho um bom ritmo, sou atrapalhado, algo acontece. Ou eu me machuco, ou acontece como em New Orleans antes da paralisação da NBA. Tudo aquilo que aconteceu no mundo surgiu do nada — acrescentou.

Por fim, Ball também comentou sobre rumores acerca de uma transferência do Bulls para outra franquia da NBA. Apesar disso, admitiu não saber da possibilidade.

— Eu diria que a maior parte [dos rumores] é desconhecida. Nunca houve um momento em que essas especulações chegaram até mim com meu consentimento. Só tenho que esperar que aconteça, e se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. É isso que eu diria. Eu diria que estou apenas focado no meu retorno e em me manter positivo de qualquer maneira — completou.

Por ora, Lonzo Ball segue como armador do Bulls para a temporada 2024–25, que começa em outubro. O jogador segue a recuperação e há um certo otimismo para a sua presença em quadra.