Lorenzo Musetti sentiu uma lesão e decidiu deixar o ATP 250 de Buenos Aires. O italiano número 16 do mundo desistiu de enfrentar o espanhol Pedro Martinez pelas quartas de final do torneio na Argentina. Pela incerteza sobre a condição física do tenista, Musetti vira dúvida no Rio Open 2025, que acontecerá entre os dias 15 a 23 de fevereiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O italiano Musetti alegou dores na região da panturrilha direita e, assim, Pedro Martinez garante vaga direta à semifinal para encarar Alexander Zverev, principal favorito e segundo do mundo, ou o argentino Francisco Cerundolo. A programação do torneio foi mantida com João Fonseca, a partir das 15h (de Brasília), contra Mariano Navone, e Zverev, às 18h30 (de Brasília), contra Cerundolo.

O tenista divulgou, nesta sexta-feira (14), um comunicado sobre as dores na partida que sentiu ontem, e lamentou a piora do problema na manhã de hoje. Além da desistência do ATP 250 de Buenos Aires, Lorenzo Musetti informou que ainda decidirá, nos próximos dias, sobre sua participação no Rio Open 2025.

continua após a publicidade

Com a baixa do italiano, o Rio Open começa a se preocupar com a organização do evento, uma vez que Holger Rune, 12º, anunciou sua baixa do torneio carioca. A informação foi divulgada também, nesta sexta-feira (14), após sua derrota na noite de ontem no torneio argentino. Musetti se tornou o segundo favorito no evento na capital do Rio de Janeiro, após essa baixa. A chave será sorteada, neste sábado (15), às 13h30.

➡️ Thiago Wild para em Djere e é eliminado nas quartas em Buenos Aires

Veja comunicado de Musetti na íntegra

Comunicado de Lorenzo Musetti sobre ATP 250 de Buenos Aires (Foto: Reprodução/Instagram)

Tradução:

"Olá a todos. Infelizmente, tenho de informar que me retirei do torneio em Buenos Aires. Ontem à noite, durante o meu jogo contra o Moutet no segundo set, senti algum desconforto na panturrilha, mas consegui terminar o jogo. Esta manhã, a dor continuava e, após alguns testes, fui diagnosticado com uma lesão no músculo solear. Nos próximos dias, vou me reunir com a minha equipe para avaliar a situação e saber se poderei jogar no Rio. Muito obrigado."