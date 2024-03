João Fonseca vence de virada no challenger de Assunção

João Fonseca em Assunção (Foto: Paraguay Open/Omar Rasjido)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 01:29 • Assunção (Paraguai)

Depois de três derrotas consecutivas, o carioca João Fonseca, de 17 anos, voltou a vencer, na noite desta segunda-feira (18), no challenger de Assunção, no Paraguai, evento sobre o saibro com premiação de US$ 80 mil.

O brasileiro, destaque mundial no Rio Open, vinha de quedas nas quartas do torneio carioca e nas estreias realizadas no ATP 250 e no challenger de Santiago, no Chile. Dessa vez, ele conseguiu triunfar sobre o equatoriano Alvaro Meza, 286º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 1.

Depois de um primeiro set recheado de erros, Fonseca conseguiu a quebra no começo do segundo, abriu 4 a 1, sustentou a vantagem e após game brigado conseguiu nova quebra para fechar por 6/2. No terceiro set ele abriu 5 a 0 e parecia que ganharia fácil, mas viu o rival devolver as duas quebras. Fonseca pediu atendimento médico e na volta foi com tudo pra cima para conquistar a vitória.

Agora, o brasileiro se prepara para encarar seu próximo rival, que será o paraguaio Hernando Isnardi.