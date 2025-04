Técnico que trabalhou por vários anos e formou Jannik Sinner, Ricardo Piatti analisou o momento do tênis mundial e destacou João Fonseca. O italiano concedeu entrevista ao "Corriere della Sera", da Itália, e mencionou a troca de geração de tênis. Na entrevista, ele falou sobre o brasileiro e mencionou que o é preciso dar tempo ao carioca que ainda não tem experiência no circuito da ATP.

continua após a publicidade

➡️ Em Monte Carlo, Arthur Fils vence duelo de vítimas de João Fonseca

- Eu vejo um momento de transição. No topo há um Sinner muito crescido. Alcaraz está perseguindo, mas não o crucifique: ele já tem quatro Grand Slams, ele é apenas de 2003, está construindo sua vida e carreira. A maturidade também virá. Há uma mudança geracional ocorrendo. João Fonseca, aos 18 anos, disputou apenas 33 partidas ATP - analisou Piatti.

O técnico italiano participou de grande parte da carreira de Jannik Sinner, durante sete anos, dos 13 aos 20 anos do tenista, até o ano de 2022. Agora número 1 do mundo, o jovem talento colocou a posição como objetivo desde as primeiras partidas do circuito ATP. Segundo Piatti, Sinner teve pressa para subir no ranking, mas que o top-10 só foi alcançado com mais experiência.

continua após a publicidade

- Eu dizia ao Jannik que ele precisava jogar 150 antes de almejar um grande salto de nível. Ele tinha pressa: na 139ª partida, virou o número nove do mundo. Vamos dar tempo ao Fonseca, falamos de novo quando ele chegar a 80 partidas - disse o italiano.

Jannik Sinner venceu Alex De Minaur, pelas quartas de final do Australian Open 2025 (Foto: Yuichi Yamazaki/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atualmente, João Fonseca tem 20 vitórias de ATP e 13 derrotas, somando um título em Buenos Aires. Além disso, ele acumula feitos precoces sul-americanos e no tênis mundial. O tenista se tornou um dos mais jovens a ganhar um ATP, além de ser o mais jovem brasileiro a ganhar uma partida de Grand Slam.