Rebeca Andrade se apresenta em convenção no Rio de Janeiro

A campeã olímpica Rebeca Andrade se apresenta na próxima segunda-feira (18) na Convenção das Américas, evento que integra a programação da 35ª edição do SRE (Super Rio Expofood). O tema da apresentação da atleta é: 'Rebeca Andrade: Uma história de inspiração e disciplina'.

A ginasta falará sobre a carreira e como a disciplina ajudou ela a se tornar uma das maiores ginastas do mundo. Aos 25 anos, Rebeca Andrade é a única mulher brasileira a chegar em seis medalhas olímpicas. Além disso, a atleta foi indicada ao Prêmio Laureus 2025, o oscar do esporte, na categoria retorno do ano. A apresentação da atleta será a partir das 18h da próxima segunda-feira.

A Convenção das Américas é realizada no Riocentro, na Barra Olímpica, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento integra a programação do SRE, promovido pela ASSERJ (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro). Neste ano, a convenção será realizada entre 18 e 20 de março.

Rebeca Andrade na cerimônia de abertura do Rio Open 2025 (Foto: Reprodução/RioOpen)

Rebeca Andrade é indicada ao Prêmio Laureus

No Prêmio Laureus, Rebeca Andrade foi indicada à categoria retorno do ano, que celebra atletas ou equipes que fizeram uma volta histórica ao esporte. A indicação da brasileira é por conta das três medalhas individuais conquistadas em Paris, incluindo um ouro olímpico, após superar três lesões no Ligamento Cruzado Anterior (LCA).

A atleta passou por oito cirurgias antes dos Jogos de Paris e trabalhou com o treinador Francisco Porath, ajustando os planos de treinamento para controlar as dores das lesões. A ginasta conquistou um ouro no solo, duas pratas (individual geral e salto) e um bronze na disputa por equipes.

Além de Rebeca Andrade, os atletas Caeleb Dressel (natação), Lara Gut-Behrami (esqui alpino), Marc Márquez (motociclismo), Rishabh Pant (críquete) e Ariarne Titmus (natação) foram indicados à categoria de retorno do ano. Rebeca Andrade foi a segunda brasileira a ser indicada na categoria, Ronaldo Fenômeno venceu a indicação em 2003. Em 2025, a cerimônia de premiação será realizada em 21 de abril, em Madri, na Espanha.