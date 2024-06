Fonseca em Wimbledon no juvenil ano passado (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 23/06/2024 - 14:48 • Londres (ING)

João Fonseca, Felipe Meligeni e Gustavo Heide conheceram, neste domingo, seus adversários no qualificatório de Wimbledon, o Grand Slam da grama e mais tradicional torneio do tênis.

Fonseca, de 17 anos, joga seu primeiro Major no profissional na carreira. Atual 217º, o carioca pega o espanhol Alejandro Canas, 190º colocado, em duelo inédito no circuito. Se vencer, pode ter o italiano Matteo Gigante, 133º e cabeça de chave 29, pela frente, na segunda fase.

Felipe Meligeni, 149º, terá pela frente o ucraniano Illya Marchenko, 229º e experiente tenista. Marchenko o derrotou no piso duro em Mallorca, na Espanha, em 2019. O brasileiro foi até a final do quali em Londres ano passado perdendo do moldávio Radu Albot e furou o quali de Roland Garros este ano e do US Open em agosto de 2023.

Felipe Meligeni em Roland Garros, na França (Foto: Reprodução)

Se ganhar, Felipe pode cruzar com o argentino Camilo Ugo Carabelli, 114º e cabeça de chave 13, na segunda rodada. Gustavo Heide, 179º e que passou o quali em Paris, enfrenta o argentino Roman Andres Burruchaga, 142º. O hermano venceu os dois jogos entre eles até aqui, ambos realizados no saibro.

O quali é disputado no clube de Roehampton a partir desta segunda-feira. A chave feminina com Laura Pigossi ainda não foi divulgada.