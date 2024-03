Tenista argentino enlouquece, chuta cadeira do árbitro e favorece brasileiro em torneio, no Chile

Orlando Luz em Santiago (Foto: Matías Salas)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 21:13 • Santiago (Chile)

O tenista argentino Renzo Olivo, 270º do mundo, perdeu as estribeiras durante um jogo do Challenger de Santiago, brigou com o árbitro principal e se deu mal. Olivo enfrentava o brasileiro Orlando Luz, que acabou passando para as oitavas de final do torneio, beneficiado pela confusão e consequente desclassificação do adversário.

No primeiro set, Orlando Luz não teve dificuldades para fazer 6/3. No segundo set, o brasileiro seguia em vantagem no placar, quando Renzo Olivo achou que podia virar o jogo no grito. Num voleio, ele passou do ponto e tocou na rede. Olivo se irritou ao ouvir o "touch", ou seja, toque na rede antes da conclusão do ponto. O game foi para o brasileiro. E aí o argentino perdeu a compostura, jogou a raquete no chão e começou a proferir xingamentos. Foi repreendido e chamou o árbitro brasileiro Rafael Maia de "ladrão". Ele recebeu duas advertências por conduta antidesportiva. Não satisfeito, decidiu chutar a cadeira do árbitro. Foi a gota d´água: desclassificação sumária.

Sem ter nada a ver com a presepada provocada pelo tenista argentino, Orlando Luz segue para as oitavas de final do Challenger de Santiago e vai enfrentar o cabeça de chave 2, o peruano Juan Varillas, 110º, que passou pelo britânico Paul Jubb.

Outros resultados de brasileiros

Outros brasileiros entraram em ação. Gustavo Heide eliminou o principal favorito, o chileno Tomas Barrios, 103º, por 6/3 e 6/4. João Lucas Reis não foi páreo para o argentino Juan Cerundolo, sexto favorito e 160º, e caiu por 6/1 e 6/0. Matheus Pucinelli caiu diante do qualifier Valerio Avboian por um duplo 6/4.