João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma; veja onde assistir

Tenista número 1 do Brasil, João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira (8), diante do húngaro Fabian Marozsan, 61º no ranking mundial. A partida será transmitida pela ESPN e Disney+, com horário a definir. O torneio vai até o dia 18 de maio.

continua após a publicidade

➡️Saiba quanto João Fonseca pode faturar de premiação no ATP de Roma

O jogo no Foro Itálico marcará o primeiro confronto dos tenistas no circuito profissional de tênis. Fonseca vem de derrotas no Masters 1000 de Madri e no Challenger de Estoril, mas, mesmo assim continua sendo o único brasileiro no top 100 do ranking mundial. O tenista de 18 anos permanece como o 65º melhor do mundo.

Caso vença o húngaro, João reencontrará Andrey Rublev, 16º cabeça de chave, na segunda rodada. O russo foi derrotado por João Fonseca no Australian Open, ocasião da estreia do brasileiro em chaves principais de Grand Slam.

continua após a publicidade

Com grandes nomes do tênis mundial, a grande ausência do Masters 1000 de Roma será a do sérvio Novak Djokovic, que, em má fase, desistiu da competição após derrotas em Monte Carlo e Madri.

João Fonseca é o único brasileiro no top 100 (Foto: Divulgação/ ATP)

Bia Haddad estreia na segunda rodada

Na disputa do simples feminino, o Brasil terá Bia Haddad como representante no WTA 1000 de Roma. Cabeça de fase número 18, ela estreia direto na segunda rodada, e sua adversária será a vencedora do confronto entre a egípcia Mayar Sherif (64ª do ranking) e a checa Marie Bouzkova (53ª). Atualmente, Bia Haddad ocupa o 22º lugar no ranking da WTA.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca x Fabian Marozsan

📅 Dia: quinta-feira, 08 de maio de 2025;

⏰ Horário: a definir

🗺️ Local: Foro Itálico, em Roma, Itália

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)