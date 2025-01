João Fonseca: até onde é possível chegar no Australian Open?

João Fonseca, de apenas 18 anos, encantou o Brasil na última terça-feira (14) ao eliminar o russo Andrey Rublev, nono melhor tenista do mundo, na primeira fase do Australian Open. O resultado expressivo contagiou o país com a ascensão do novo fenômeno nacional. Mas até onde é possível chegar na Austrália? O Lance! te mostra a chave do brasileiro e os futuros confrontos até uma improvável final no primeiro Gland Slam da temporada.

Para seguir vivo na competição, João terá que vencer o experiente italiano Lorenzo Sonego, de 29 anos, atual número 55 do mundo, na 2ª rodada. O confronto acontece na madrugada desta quinta-feira (16), não antes das 1h (de Brasília). Os dois tenistas já se enfrentaram anteriormente, em março do ano passado, no torneio de Bucareste, na Romênia, e o brasileiro saiu como vencedor, por 2 sets a 0.

Caso o cenário se repita na Austrália, João Fonseca avançará para a 3ª rodada do Gland Slam. Nesta fase, ele enfrentaria o vencedor do confronto entre Frances Tiafoe (EUA), 16º do mundo, e Fabian Marozsan (HUN), 59º do mundo. O estadunidense é amplo favorito no confronto e, por isso, o mais provável adversário do brasileiro em caso de avanço no Australian Open.

O provável confronto entre João e Tiafoe, por mais que difícil, é possível de ser vencido. O estadunidense é famoso por ser especialista em quadras rápidas, semelhantes ao do torneio australiano, mas também coleciona oscilações na carreira. É neste detalhe que o brasileiro pode prevalecer com o bom momento vivido no início de 2025.

O grande desafio de João Fonseca

No cenário em que João consegue emplacar três vitórias seguidas no torneio, ele chega às oitavas de final. É nessa fase que o brasileiro poderia voltar a enfrentar um membro do top 10 do ranking da ATP. Trata-se do russo Danil Medvedev. O 5º colocado do mundo é amplo favorito para avançar na própria chave até determinado momento da competição.

Este seria o confronto mais difícil da carreira de João Fonseca. O russo é considerado um dos melhores tenistas da modernidade, tornando improvável uma classificação do brasileiro para a fase seguinte do Australian Open.

Quartas, semi e final

Em um cenário improvável, João vence Medvedev e entra na reta final do torneio. Nas quartas de final, ele poderia enfrentar os estadunidenses Taylor Fritz (4º do mundo) e Ben Shelton (20º do mundo) ou o italiano Lorenzo Musseti (15º do mundo), favoritos para seguirem disputando o torneio até esta fase.

O amplo favorito para alcançar as semifinais é o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo. Destaca-se que o australiano Alex de Minaur (8º do mundo) e o dinamarquês Holger Rune (13º do mundo) podem pintar como surpresas.

O alemão Alexander Zverev, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic são os favoritos para chegar à decisão na outra chave. Os três tenistas são respectivamente números 2, 3 e 7 do mundo.

Um eventual título de João Fonseca na Austrália é improvável. Mas o brasileiro não precisa da conquista para chamar atenção no mundo do tênis. Ele já conseguiu determinado feito ao vencer o russo Andrey Rublev na primeira fase. Agora, basta saber até onde conseguirá chegar no seu primeiro Gland Slam da carreira.