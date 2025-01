IA aponta até onde João Fonseca pode chegar no Australian Open

João Fonseca enfrenta o italiano Lorenzo Sonego na segunda fase do Australian Open 2025. A promessa surpreendeu na primeira rodada, mas, até onde o jovem pode chegar na competição? O Lance! fez esta pergunta para a Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, e a resposta foi surpreendente.

A resposta da IA

Resposta da IA - Considerando seu desempenho recente, incluindo o título juvenil de simples no US Open em 2023 e a vitória no Next Gen ATP Finals em 2024, João Fonseca tem potencial para chegar às quartas de final ou até mesmo às semifinais do Australian Open.

João Fonseca e Lorenzo Sonego já se enfrentaram uma vez, em Budapest, no ano passado, quando o brasileiro venceu por 7/6 e 7/5. Atualmente, o italiano ocupa a 55° posição no ranking ATP, mas já foi 21° em 2021.

Fonseca superou Djokovic e outros nomes como Rafael Nadal e Roger Federer como mais jovem a vencer um top 10 em um Grand Slam. Entre os tenistas ativos, só fica atrás de Carlos Alcaraz, que venceu seu primeiro top 10 em um Slam aos 18 anos e três meses - Stefanos Tsitsipas no US Open de 2021.

João Fonseca enfrenta Lorenzo Sonego na madrugada desta quinta-feira (16) (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Caso João Fonseca vença Lorenzo, o brasileiro enfrentará o ganhador do duelo entre Fabian Maroszan (eliminou o brasileiro Thiago Wild na primeira rodada) e o americano Francis Tiafoe, número 16 do ranking. Se chegar as oitavas de final, pode jogar com o russo Daniil Medvedev, atual número cinco.

Onde assistir a João Fonseca no Australian Open

A partida está marcada para acontecer na quadra Margaret Court, por volta das 2h (de Brasília) desta quinta-feira (16). Os torcedores poderão acompanhar a transmissão ao vivo do jogo através da ESPN e Disney+.

O embate entre Fonseca e Sonego promete ser um dos momentos mais aguardados do dia, encerrando a programação na quadra 1573 Arena. Este jogo acontece depois do confronto entre Bia Haddad e a russa Erika Andreeva, que deve começar por volta das 0h30m (de Brasilia).