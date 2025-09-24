Tatum choca em recuperação de lesão grave na NBA: ‘Nunca vi igual’

Nos playoffs da última temporada da NBA, Jayson Tatum, ala do Boston Celtics, teve uma ruptura do tendão de Aquiles. Com isso, o jogador precisou passar por cirurgia e o esperado era que não jogasse em 2025/26. No entanto, o astro afirmou que há chances de retorno antes do previsto.

Em entrevista à People, Martin O'Malley, médico de Jayson Tatum, falou sobre o andamento da recuperação do atleta.

— Nunca vi uma panturrilha tão forte igual a dele. Com 6 ou 8 semanas, já fazia elevação de panturrilha com as duas pernas. Ele treinou tanto essa parte do corpo que provavelmente não vai perder força nenhuma — afirmou o especialista.

Jayson Tatum, astro da NBA, impressiona em recuperação após lesão (Foto: Reprodução/ X)

Desejo de voltar

Ainda em entrevista à People, Jayson Tatum revelou o desejo de voltar às quadras na temporada 25/26.

— Estou fazendo de tudo pra voltar bem, o mais rápido possível. Não tem pressão de ninguém me dizendo quando devo voltar. Mas não descarto que seja na temporada que vem. O mais importante é me recuperar 100%, sem me arriscar. Tenho 27 anos e muito basquete pra jogar ainda. Não tenho pressa — disse o astro da NBA.

O jogador ainda expressou o sentimento de não poder atuar nos primeiros jogos do Boston Celtics no ano, mas afirmou que irá treinar, viajar e estar nas partidas com o time.

A lesão de Tatum, astro da NBA

Jayson Tatum rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo direito no jogo quatro das semifinais da Conferência Leste da NBA, contra o New York Knicks, em maio. Na ocasião, o astro saiu de quadra de cadeira de rodas e em lágrimas. No mesmo mês, foi submetido à cirurgia e está fora das quadras desde então.

A ruptura do tendão de Aquiles é considerada uma das mais graves do basquete e já tirou de ação nomes como Kobe Bryant e Kevin Durant.