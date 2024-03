Jannik Sinner derrota Jiri Lehecka, vai à semifinal em Indian Wells e passa marca histórica

Sinner em ação em Indian Wells (Foto: BNP Paribas Open)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 18:02 • Indian Wells (EUA)

O italiano campeão do Australian Open, Jannik Sinner, derrotou o tcheco Jiri Lehecka, 32º do mundo, por um duplo 6/3 após 1h25min de duração na abertura da programação da quadra central do Indian Wells Tennis Garden.

O italiano, número três do mundo, segue imparável no circuito mundial e, nesta quinta-feira, atingiu a semifinal do torneio de tênis Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, disputado sobre o piso duro com premiação de US$ 9 milhões (R$ 45 milhões).

Sinner cometeu apenas 13 erros contra 35 de Lehecka. Foram três quebras favoráveis a Jannik que agora pode enfrentar Carlos Alcaraz, número dois do mundo, que terá a revanche pela frente contra Alexander Zverev, sexto colocado.

Jannik alcança sua 19ª vitória consecutiva e 16ª somente nesta temporada. Com isso ele passa Novak Djokovic (2023) e Andre Agassi (1995) com melhor início de ano e empata com o segundo recorde da carreira de Roger Federer que é de 2006. Ele persegue novo recorde de Djokovic, Federer e Pete Sampras de 17 triunfos. O maior recorde é o próprio sérvio que em 2011 venceu todas as 41 primeiras partidas caindo somente na semifinal de Roland Garros diante do suíço Roger Federer.

Sinner venceu o Australian Open (Foto: Paul Crock/AFP)

- Estou muito satisfeito porque a situação na quadra era diferente”, disse Sinner em entrevista na quadra logo após o duelo desta tarde: “De manhã ventou muito e no primeiro set foi difícil lidar com a situação. Ele é um jogador incrível e tem um potencial enorme, então eu estava ciente de cada ponto que fiz. Por outro lado, estou muito feliz porque cheguei às semifinais no ano passado e este ano tenho a chance de jogar nas semifinais novamente. É um dos maiores torneios que temos em todo o ano, por isso estou muito feliz e satisfeito - revelou o italiano