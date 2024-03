Brasileiros brilham no Pré-Olímpico de Remo e sonham com vaga para Paris 2024

Verthein em ação (Foto: Satiro Sodré / CBR)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 16:05 • São Paulo (SP)

No Pré-Olímpico continental de remo para Paris 2024, os atletas brasileiros demonstraram um início promissor durante as competições inaugurais realizadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Entre as notícias positivas, destacou-se o avanço direto para a final de três das quatro embarcações femininas, enquanto Lucas Verthein conquistou a vitória em sua eliminatória e garantiu um lugar nas semifinais.

Beatriz Tavares, medalhista de prata nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023, abriu o caminho para o Brasil ao assegurar sua posição na final do Single Skiff Feminino, após vencer sua eliminatória. A atleta do Botafogo, que enfrentará adversárias de peso, incluindo a atual campeã pan-americana, expressou confiança em sua performance futura.

- Estou feliz com a prova que fiz hoje. Agora zerou, independentemente de eu ter vencido hoje, porque sábado é uma nova prova. Tenho adversárias bem fortes, entre elas a mexicana Kenia Lechuga, que foi quem me derrotou no Pan. Creio que ela será a minha maior adversária na final - disse a atleta.

Lucas Verthein, representando o Botafogo, também se destacou ao avançar para as semifinais do Single Skiff masculino, demonstrando controle e leveza em sua remada. O atleta, campeão pan-americano, compartilhou suas expectativas para a próxima fase, enfatizando a importância de manter o desempenho consistente.

- Remei solto e bem leve, até para tirar um pouco do nervosismo da primeira prova grande, internacionalmente falando, deste ano. Na semifinal, espero dar o meu melhor e remar bem como hoje e, no fim das contas, conseguir essa classificação para a final de sábado e garantir a vaga - declarou Verthein.

Além disso, a competição testemunhou a participação de outras embarcações brasileiras, como o Double Skiff Peso Leve Feminino e Masculino. Isabelle Falck e Manu Abreu, assim como Evaldo Becker e Piedro Tuchtenhagen, enfrentarão desafios adicionais na busca por vagas na final, com a expectativa de superar as adversidades.