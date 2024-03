Alcaraz terá sua própria série na Netflix

Alcaraz em anúncio da Netflix (Foto: Divulgação Netflix España)







Depois de Carlos Alcaraz lançar alguns enigmas após suas vitórias no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, finalmente foi divulgado o que era. O espanhol terá seu documentário próprio na Netflix.

O nome do documentário será Game, Set, Netflix. O documentário chegará na plataforma em 2025, ainda sem mês e data para estreia. Mais detalhes ainda não foram divulgados, mas recentemente a Netflix parou a produção do Break Point, a série com atletas de tênis. Alcaraz, número dois do mundo e dono de dois Grand Slams, não participou da série de episódios de Break Point.

O tenista já foi palco da plataforma de streaming na exibição que fez com Rafael Nadal no começo do mês em Las Vegas onde venceu em três sets. Este foi o primeiro capítulo da série que será gravada durante toda a temporada 2024 pela Morena Films.

"Estou muito contente por viver essa experiência com a Morena Films e Netflix. As pessoas vão conhecer tudo o que não se vê em uma quadra de tênis. Creio que é algo muito diferente. Espero que desfrutem desta série igual ao que farei", disse Alcaraz.