Italo Ferreira brilha no WSL Finals e fica a uma vitória do bicampeonato mundial

Italo Ferreira fazendo a comeoração do 'Night, night' (Foto: Pat Nolan/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:14 • Lower Trestles (EUA)

Em uma semifinal emocionante, Italo Ferreira venceu o norte-americano Griffin Colapinto para alcançar a finalíssima do WSL Finals, a decisão da Liga Mundial de Surfe, realizada em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), nesta sexta-feira (6). O resultado foi definido já com os surfistas fora da água em um tenso aguardo das últimas notas da bateria.

Campeão mundial em 2019, Italo vai buscar o bicampeonato contra o já bicampeão John John Florence, líder do ranking da WSL em 2024. O brasileiro chegou ao Finals como quinto colocado e, por isso, teve que vencer outros três surfistas (Ethan Ewing, Jack Robinson e Griffin Colapinto) para alcançar a disputa do título. O adversário havaiano apenas aguardava a definição do oponente.

🏄‍♀️ Como foi a bateria entre Italo e Colapinto?

Italo Ferreira e Griffin Colapinto travaram grande batalha. O brasileiro saiu na frente, mas o americano conseguiu se manter próximo ao longo de toda a bateria. O surfista potiguar tinha pequena vantagem (13.50 a 13.20) quando os dois partiram para as suas últimas tentativas. Já fora da água, Italo recebeu o resultado da sua onda: 6.87. Com isso, o americano precisava de um 7.15 para avançar. Parte dos torcedores de Griffin comemoravam, otimistas, mas os juízes deram 7.00 para Colapinto, e a bateria acabou com vitória brasileira por 14.47 a 14.33.

Italo Ferreira repete o feito de 2022, quando também venceu as três primeiras baterias para alcançar a grande decisão mundial. Na ocasião, foi derrotado pelo compatriota Filipe Toledo na final.

Italo Ferreira brilha nas ondas da Califórnia (Foto: Pat Nolan / WSL)

📆 Quando será a decisão do WSL Finals?

Em busca do bicampeonato mundial, Italo Ferreira enfrenta John John Florence ainda nesta sexta-feira (6), às 16h45 (de Brasília). A grande final da temporada será disputada através de uma melhor de três baterias.