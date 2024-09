Italo Ferreira em ação na Califórnia (Foto: Thiago Diz / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:19 • Lower Trestles (EUA)

O brasileiro Italo Ferreira superou o australiano Ethan Ewing por 15.47 a 14.83 na primeira bateria do WSL Finals, a decisão da Liga Mundial de Surfe, realizada em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), nesta sexta-feira (6). O potiguar brilhou na reta final para virar contra o adversário. Com isso, o surfista avança e mantém vivo o sonho do bicampeonato mundial.

Italo Ferreira se classificou para as finais como quinto colocado do ranking mundial na temporada e, por isso, precisa vencer os quatro melhores do ano para conquistar o título. Agora, o brasileiro terá pela frente Jack Robinson e, caso continue avançando, ainda encara Griffin Colapinto e o bicampeão mundial John John Florence

🏄‍♀️ Como foi a bateria entre Italo e Ewing?

Ethan Ewing liderou a bateria quase inteira, muito por uma nota 8.33, melhor do duelo, ainda no princípio. Faltando cerca de cinco minutos, porém, Italo Ferreira acertou dois aéreos para ultrapassar o australiano. No entanto, Ewing conseguiu aumentar o seu total, e a resolução ficou para a última onda do potiguar, que precisava de, no mínimo, 7.16. Com um aéreo brilhante, o brasileiro recebeu 7.80 e garantiu a vitória.

📆 Programação para o WSL Finals masculino

Italo Ferreira x Jack Robinson - 14h (de Brasília)

Vencedor x Griffin Colapinto - 15h20 (de Brasília)

Vencedor x John John Florence (final) - 16h45 (de Brasília)