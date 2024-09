Como funciona a disputa do WSL Finals, decisão da Liga Mundial de Surfe?

Finalistas da WSL Finals na Califórnia, Estados Unidos (Foto: Thiago Diz/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 07:00 • Califória (EUA)

A temporada regular da WSL chegou ao fim, e claro, agora entram as finais da competição. O evento será realizado a partir desta sexta-feira (6), às 11h30 (Horário de Brasília), em Tower Trestles, na Califórnia (EUA). No entanto, deixando claro que tudo vai depender das condições do mar.

Alguns fãs recentes da WSL e aqueles que vieram das Olimpíadas ainda não sabem como funciona as finais da categoria. Pensando nisso, o Lance! explica como acontece a WSL Finals.

Os surfistas que disputarão aso finais já estão definidos. São eles: Italo Ferreira, Jack Robinson, John John Florence, Griffin Colapinto, Ethan Ewing, Tatiana Weston-Webb, Molly Picklum, Brisa Hennessy, Caroline Marks e Caitlin Simmers.

O WSL Finals é disputado através de um mata-mata. A decisão é aberta com uma bateria entre o 5º e o 4º colocados, da qual sai o adversário do 3º melhor surfista da temporada. O vencedor do segundo duelo encara o 2º lugar. O atleta “sobrevivente” enfrenta o líder do ranking, John John Florence, em uma melhor de três baterias.

As ondas de Lower Tretles são consideradas “skatepark”, pois não são idênticas, no entanto, as que quebram na bancada em dias clássicos parecem realmente cópias uma das outras e são extremamente manobráveis. Por outro lado, analistas a consideram uma onda democrática, mas, ao mesmo tempo, cruel, já que ela acentua o que os surfistas têm de melhor ao mesmo tempo, em que escancara suas fraquezas, o que fica muito evidentes no pico.