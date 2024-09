Tatiana Weston-Webb em ação na Califórnia (Foto: Pat Nolan / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 15:19 • Lower Trestles (EUA)

Tatiana Weston-Webb perdeu a revanche da final das Olimpíadas de Paris contra Caroline Marks. As surfistas se reencontraram no penúltimo confronto do WSL Finals, a decisão da Liga Mundial de Surfe, realizada em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), nesta sexta-feira (6). Além de última campeã olímpica, Marks é a atual detentora do título mundial. Agora, a atleta de 22 anos busca o bicampeonato contra a compatriota e líder do ranking Caitlin Simmers, de apenas 18 anos.

Tati se classificou para as finais como quinta colocada do ranking mundial na temporada e, por isso, precisava vencer as quatro melhores do ano para conquistar o título da WSL. Ela superou Molly Picklum, da Austrália, e Brissa Hennessy, da Costa Rica, antes de perder para Caroline Marks.

🏄‍♀️ Como foi a bateria entre Tati e Picklum?

Tatiana Weston-Webb e Caroline Marks protagonizaram uma bateria extremamente equilibrada, com uma puxando a outra. A disputa começou com um 6.50 da americana contra um 6.00 da brasileira. Depois, Tati reverteu com um excelente 7.83, conquistado através de uma onda com finalização muito expressiva. Quase ao mesmo tempo, a atual campeã obteve 6.70.

Faltando pouco mais de três minutos, a americana conseguiu a virada. Marks encaixou ótima onda e obteve 7.50, abrindo diferença de apenas 0.37 para a brasileira. Tatiana ficou no aguardo de uma possibilidade de tirar a vantagem, mas a chance não apareceu. Fim de bateria, com 14.20 a 13.83 para Caroline.

📆 Quando será a decisão WSL Finals?

Caroline Marks e a americana Caitlin Simmers se enfrentam às 16h05 (de Brasília) desta sexta-feira (6). A grande final da temporada será disputada através de uma melhor de três baterias.