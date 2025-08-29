Italo Ferreira projeta Finals da WSL: ‘Nada é impossível’

Com o início da janela de competição do WSL Finals nesta terça-feira (26), a disputa pelo título mundial de surfe já começou em Cloudbreak, Fiji. A competição, que segue até o dia 3 de setembro, contará com dois representantes brasileiros: o líder do ranking, Yago Dora, e Ítalo Ferreira, que ocupa a quinta posição.

Devido ao fuso horário de 17 horas entre os países, a etapa já começou em um ritmo intenso. O surfista do Rio Grande do Sul comentou sobre a reta final da competição.

— Tem dois brasileiros na disputa do título do mundo. Isso nos dá um pouco mais de energia para disputar esse título, que é tão especial. Estou muito feliz de ter essa oportunidade mais uma vez de disputar o título, de estar entre os melhores do mundo. Eu tenho trabalhado bastante nos últimos meses, nos últimos anos. Eu sei que é uma jornada, é um desafio muito grande, mas nada é impossível — comentou Italo.

A final acontecerá em um único dia entre 27 de agosto e 4 de setembro e o brasileiro vê isso como vantagem.

— Vou começar a disputar dia a dia, até o dia do título, para que a gente possa ter toda a energia necessária para disputar o título mundial em um dia só. Isso me deixa realmente em uma posição muito boa, porque eu vou crescendo durante a competição. Isso me dá mais energia, mais força, e me passa mais confiança a cada bateria que eu avanço — completou o surfista.

Italo Ferreira está na final da WSL (Foto: Laurent Masurel/World Surf League)

WSL Finals promete muita ação

O formato da competição coloca Dora diretamente na bateria final. Ferreira enfrentará um caminho mais longo, começando na primeira rodada contra o australiano Jack Robinson. Se avançar, terá pela frente o americano Griffin Colapinto e, posteriormente, o sul-africano Jordy Smith, antes de poder enfrentar seu compatriota na decisão.

As regras estabelecem que, se Dora vencer a primeira rodada da bateria final, já garante o título mundial. Caso perca, precisará vencer as duas "rodadas" seguintes para conquistar o troféu.

Em seu último ano no circuito, já que em 2026 a decisão será por pontos corridos, a etapa da "WSL Finals" terá um formato diferente na atual temporada. A competição, então, acontecerá em forma de mata-mata a partir da sua posição do ranking.

Bateria 1: 5º lugar x 4º lugar

Bateria 2: 3º lugar x vencedor da bateria 1

Bateria 3: 2º lugar x vencedor da bateria 2

Bateria final: 1º lugar x vencedor da bateria 3