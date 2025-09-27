Campeão olímpico, Lucão abre o jogo sobre futuro na seleção

Campeão olímpico nos Jogos do Rio 2016, o central Lucão anunciou uma pausa da seleção brasileira após competir em Paris 2024. Neste sábado (27), após o lançamento da Superliga 2025/2026, na COB Expo, o jogador do Sada Cruzeiro abriu o jogo sobre um possível retorno.

continua após a publicidade

➡️Thaisa analisa criação da seleção feminina B: ‘grande sacada’

— A questão de voltar pra seleção com 40 anos, que vai ser o que eu vou ter no ano que vem, é sempre complicado, porque eu falo que agora a gente não vive um dia de cada vez, a gente sobrevive a esse dia e vai contando os dias pra acabar a temporada. Tem um longo caminho pela frente, eu acho que se eu estiver jogando bem, se eu estiver com disposição de enfrentar o desafio de novo, que é o que me move hoje em dia, eu vou voltar. Mas eu tenho que estar muito bem fisicamente e de cabeça pra poder voltar, porque eu não quero só voltar pelo meu nome, e sim por merecimento - projetou.

Um dos motivos que levou à ausência de Lucão na seleção brasileira foi a parte física, já que o jogador vinha sofrendo com dores crônicas. Segundo o central, que está prestes a iniciar mais uma Superliga com o Cruzeiro, atual campeão, a pausa foi importante para a recuperação.

continua após a publicidade

— As férias foram boas, eu acho, principalmente, para aliviar um pouco a cabeça, de sair desse looping de seleção/clube durante 19 anos, deu para dar uma refrescada na cabeça e uma rejuvenescida, né? Mais nessa parte mental até do que na parte física. Nesse período de dois meses eu passei o tempo inteiro malhando e tratando todos os dias pra tentar começar a temporada zerada. Deu pra dar uma zerada nessas dores - contou.

➡️Bruninho avalia transição de liderança e Brasil no Mundial de Vôlei: ‘entendo a decepção’

Lucão foi eleito o melhor atleta da Superliga (Foto: Divulgação/ Cruzeiro)

Nova temporada

Neste domingo (27), em São Paulo, aconteceu o lançamento da Superliga 2025/2025, 32ª edição da competição nacional, com a presença de representantes dos 24 clubes participantes. A competição começa no dia 20 de outubro e terá como uma das principais novidades a implementação do sistema de desafio em todas as partidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico