AO VIVO: Siga Brasil x França pelas quartas do Mundial de Tênis de Mesa

Chegou a hora! Brasil e França se enfrentam em instantes na Wembley Arena.

Fim de jogo no feminino: Romênia vence a França por 3 a 1, avança à semifinal e garante medalha.

Ordem dos confrontos divulgada: Hugo Calderano abre a série contra Flavien Coton e volta para a quarta partida, se houver necessidade, contra Félix Lebrun. Gui Teodoro disputa os jogos 2 e 5, e Leo Iizuka entra em ação no jogo 3.

Além de Hugo Calderano, número cinco do ranking ITTF, o Brasil tem à disposição três mesatenistas: Guilherme Teodoro (144º), Leonardo Iizuka (125º) e Felipe Arado (159º).

A França conta com cinco atletas, todos ranqueados entre os 31 melhores do mundo. Destaque para os irmãos Félix (4º) e Alexis Lebrun (12º) e o campeão mundial sub-15, Flavien Coton (23º). Fecham o quinteto Simon Gauzy (31º) e Thibault Poret (26º).

Adversária do Brasil, a equipe francesa é a atual vice-campeã mundial e medalhista de bronze olímpica. Ambos os feitos foram alcançados em 2024.

No Mundial por Equipes Femininas, o Brasil foi eliminado por Luxemburgo na segunda fase por 3 a 2. Bruna Takahashi venceu seus dois jogos e terminou a competição invicta.