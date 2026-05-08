AO VIVO: Siga Brasil x França pelas quartas do Mundial de Tênis de Mesa
Hugo Calderano e companhia buscam medalha inédita para o Brasil nesta sexta (8) às 15h30 (de Brasília)
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O Brasil tem a chance de fazer sua melhor campanha na história do Mundial de Tênis de Mesa por Equipes nesta sexta-feira (8). A equipe liderada por Hugo Calderano encara a França pelas quartas de final do campeonato na Wembley Arena, em Londres. Além da vaga na semifinal, a vitória garante uma medalha à seleção classificada, já que o regulamento não prevê disputa de terceiro lugar. ATUALIZAÇÃO: a partida começará atrasada devido ao jogo entre França e Romênia pelas quartas do torneio feminino.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar geral
|Jogo 1
|Jogo 2
|Jogo 3
Brasil
0
0
0
0
França
0
0
0
0
ORDEM DOS JOGOS
Jogo 1: Hugo Calderano (BRA) x Flavien Coton (FRA)
Jogo 2: Guilherme Teodoro (BRA) x Félix Lebrun (FRA)
Jogo 3: Leonardo Iizuka (BRA) x Alexis Lebrun (FRA)
Jogo 4*: Hugo Calderano (BRA) x Félix Lebrun (FRA)
Jogo 5*: Guilherme Teodoro (BRA) x Flavien Coton (FRA)
*Se necessário
PRÉ-JOGO
- Chegou a hora! Brasil e França se enfrentam em instantes na Wembley Arena.
- Fim de jogo no feminino: Romênia vence a França por 3 a 1, avança à semifinal e garante medalha.
- Ordem dos confrontos divulgada: Hugo Calderano abre a série contra Flavien Coton e volta para a quarta partida, se houver necessidade, contra Félix Lebrun. Gui Teodoro disputa os jogos 2 e 5, e Leo Iizuka entra em ação no jogo 3.
- Além de Hugo Calderano, número cinco do ranking ITTF, o Brasil tem à disposição três mesatenistas: Guilherme Teodoro (144º), Leonardo Iizuka (125º) e Felipe Arado (159º).
- A França conta com cinco atletas, todos ranqueados entre os 31 melhores do mundo. Destaque para os irmãos Félix (4º) e Alexis Lebrun (12º) e o campeão mundial sub-15, Flavien Coton (23º). Fecham o quinteto Simon Gauzy (31º) e Thibault Poret (26º).
- Adversária do Brasil, a equipe francesa é a atual vice-campeã mundial e medalhista de bronze olímpica. Ambos os feitos foram alcançados em 2024.
- No Mundial por Equipes Femininas, o Brasil foi eliminado por Luxemburgo na segunda fase por 3 a 2. Bruna Takahashi venceu seus dois jogos e terminou a competição invicta.
- Por conta do duelo entre França e Romênia válido pelas quartas de final do torneio feminino, que ainda acontece na quadra principal, a partida do Brasil começará atrasada. A Romênia vence por 2 jogos a 1.
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Campanha do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa por Equipes
Com cinco vitórias até aqui, o Brasil busca uma medalha inédita e a manutenção da invencibilidade no torneio. O time verde-amarelo passou pela fase de grupos em primeiro lugar na chave 4, derrotando Porto Rico por 3 a 1, Hungria por 3 a 2 e Uzbequistão por 3 a 0. No mata-mata, venceu Singapura por 3 a 1, pela segunda fase, e a anfitriã Inglaterra por 3 a 2, pelas oitavas. Com a classificação para as quartas, o Brasil igualou seu melhor resultado na competição, em 2018.
Número cinco do mundo, Hugo Calderano soma oito vitórias no Mundial de Tênis de Mesa e também segue invicto, sendo um dos destaques individuais do campeonato. Guilherme Teodoro (144º) tem quatro vitórias e duas derrotas. Completam o quarteto brasileiro Leonardo Iizuka (125º), com duas vitórias e quatro derrotas, e Felipe Arado (159º), com um triunfo em um jogo disputado.
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Resultados das quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa
- China* 3 x 0 Coreia do Sul (3/2, 3/0 e 3/0)
- Japão 3 x 1 Alemanha (3/0, 3/1, 1/3 e 3/0)
- Taipé Chinês 3 x 2 Suécia (3/0, 3/2, 1/3, 0/3 e 3/0)
*Enfrenta o vencedor de Brasil x França na semifinal
Veja a programação completa do Mundial de Tênis de Mesa
SEMIFINAIS
- Taipé Chinês x Japão: sábado (9), às 13h (de Brasília)
- China x Brasil ou França: sábado (9), às 15h30 (de Brasília)
FINAL
- Domingo (10), às 12h (de Brasília)
Informações sobre Brasil x França nas quartas do Mundial de Tênis de Mesa
📅 Data e horário: sexta-feira, 8 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Wembley Arena, em Londres, na Inglaterra
📺 Onde assistir: SporTV, Cazé TV e World Table Tennis (YouTube)
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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