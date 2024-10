Isa Pereira derrota Francielle Mattos e conquista Mr. Olympia 2024

No primeiro dia de competições do Mr. Olympia 2024, em Las Vegas (NV), Isabelle Pereira Nunes venceu o seu primeiro título na categoria Wellness. A brasileira destronou a sua compatriota e três vezes campeã Francielle Mattos.

As duas atletas são os maiores nomes da categoria Wellness. No ano anterior (2023), Francielle Mattos venceu a Isa Pereira no Mr. Olympia por apenas um ponto.

Vale ressaltar que das cinco primeiras colocadas, quatro são brasileiras. Além das duas primeiras colocadas, a estreante em Mr. Olympia, Eduarda Bezerra, e Gisele Machado também representaram o Brasil no top-5.

Women's Wellness Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Wellness Olympia 2024

Isabelle Pereira Nunes Francielle Mattos Eduarda Bezerra Elisa Alcantara Gisele Machado

Isa Pereira conquista seu primeiro título na Wellness (Foto: Brandonseye/Instagram)

