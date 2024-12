João Fonseca a caminho da Austrália e com o Rio Open no horizonte

O fenômeno João Fonseca nem vai ter muito tempo para comemorar a maior façanha da carreira, o título do NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, conquistado neste domingo (22). Já nesta segunda-feira (23), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira já faz as malas rumo à Austrália. O próximo desafio será o Challenger de Canberra.

- Já tenho que fazer a mala. É uma mudança absurda, mas é a vida do tenista - contou o campeão, em entrevista coletiva on-line a jornalistas brasileiros.

Daqui a duas semanas, o brasileiro de 18 anos tentará, pela primeira vez, furar o quali de um Grand Slam. Para isso, terá de ganhar três partidas do classificatório para o Aberto da Austrália, que começa no próximo dia 6 de janeiro, onde nunca jogou como profissional.

- Passar a disputar os Slams é uma das metas para 2025. Vai ser um ano desafiador, tenho que defender pontos, mas vai ser um ano interessante, mais acostumado com o circuito - continuou o 145º do mundo.

Com os pés no chão, o filho de Christiano e Roberta Fonseca prefere não revelar mais detalhes dos objetivos para o ano que se aproxima:

- Vamos fazer meta de números, de ranking, títulos, mais pessoal, não gosto de falar pra não criar expectativa - adiantou.

João Fonseca parou na final do quali do US Open em 2024

Será a terceira vez que o jovem brasileiro tenta chegar à chave principal de um Slam. Em 2024, o filho de Christiano e Roberta Fonseca jogou o quali de Wimbledon, então como o 216º do mundo, e o do US Open (162º), na semana em que completou 18 anos. No Major londrino, o tenista carioca parou na estreia, diante do espanhol Alejandro Moro Canas (188º) e, em Nova York, acabou perdendo na terceira e última rodada do classificatório. O algoz foi o anfitrião Eliot Spizzirri (341º).

João Fonseca diz que vai se preparar para o Rio Open

Com o título em Jidá, obviamente, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira está muito mais confiante e vai chegar a Melbourne no melhor momento da carreira. Em que pese a dificuldade que é, para todos os tenistas, furar o quali de um Grand Slam, o brasileiro, que começou 2024 como o 730º do mundo e terminou como o 145º, vem mostrando ao que veio. E não será surpresa se, em 2025, já na Austrália, disputar seu primeiro torneio desse nível.

Tudo leva a crer que João Fonseca, como em 2024, receba convite para o Rio Open, que acontece em fevereiro. E foi justamente no único ATP 500 do Brasil que o anfitrião passou a chamar a atenção, neste ano, quando venceu sua primeira partida nesse nível de torneio e ainda alcançou as quartas de final.

Na coletiva deste domingo, aliás, ao falar dos primeiros torneios de 2025, o campeão de Jidá falou que vai se preparar para o Rio Open.