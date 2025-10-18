menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil conquista mais três medalhas no Mundial de Ciclismo Paralímpico no Rio

Competição está no segundo dia de disputas no Velódromo Olímpico

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
14:36
Lauro Chaman no Mundial de ciclismo de Pista no Rio de Janeiro. (Foto: Miriam Jeske/CBC)
imagem cameraLauro Chaman no Mundial de ciclismo de Pista no Rio de Janeiro. (Foto: Miriam Jeske/CBC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil continuou sua brilhante campanha no Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico 2025 nesta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. A delegação brasileira conquistou mais três medalhas: duas pratas, com Lauro Chaman e Victoria Barbosa, e um bronze com Sabrina Custódio, que havia sido ouro no dia anterior.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na prova de eliminação da classe C5, o experiente Lauro Chaman conquistou a medalha de prata. O paulista sobreviveu as eliminações volta a volta, sendo superado apenas no sprint final pelo austríaco Franz-Josef Lässer.

— Foi uma prova muito intensa. Cada volta exige leitura e estratégia. Fico satisfeito em representar o Brasil e subir novamente ao pódio em casa — afirmou Chaman.

continua após a publicidade

Após conquistar o ouro e um recorde mundial na quinta-feira, a paulista Sabrina Custódio voltou ao pódio. Ela faturou a medalha de bronze na prova de scratch da classe C2, após 10 km de disputa.

— Foi uma corrida bastante estratégica. Consegui manter o ritmo até o final e encerro o dia com mais uma medalha importante — avaliou Sabrina, que celebrou a presença da mãe na arquibancada.

continua após a publicidade

Também na prova de scratch, mas pela classe C1, a paranaense Victoria Barbosa conquistou sua segunda medalha de prata na competição. Assim como no primeiro dia, ela travou um duelo acirrado com a australiana Tahlia Clayton-Goodie, que ficou novamente com o ouro

Balanço do dia e a sequência da competição

Com as três medalhas desta sexta, o Brasil chegou a um total de cinco pódios (um ouro, três pratas e um bronze) e encerrou o segundo dia na quinta posição do quadro geral, liderado pela Austrália. A competição continua neste sábado (18) no Velódromo Olímpico do Rio.

Seleção Brasileira durante a sessão de treinos no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro. (Foto: Luis Claudio Antunes/CBC)
Seleção Brasileira durante a sessão de treinos no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro. (Foto: Luis Claudio Antunes/CBC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias