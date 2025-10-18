Brasil conquista mais três medalhas no Mundial de Ciclismo Paralímpico no Rio
Competição está no segundo dia de disputas no Velódromo Olímpico
O Brasil continuou sua brilhante campanha no Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico 2025 nesta sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. A delegação brasileira conquistou mais três medalhas: duas pratas, com Lauro Chaman e Victoria Barbosa, e um bronze com Sabrina Custódio, que havia sido ouro no dia anterior.
Na prova de eliminação da classe C5, o experiente Lauro Chaman conquistou a medalha de prata. O paulista sobreviveu as eliminações volta a volta, sendo superado apenas no sprint final pelo austríaco Franz-Josef Lässer.
— Foi uma prova muito intensa. Cada volta exige leitura e estratégia. Fico satisfeito em representar o Brasil e subir novamente ao pódio em casa — afirmou Chaman.
Após conquistar o ouro e um recorde mundial na quinta-feira, a paulista Sabrina Custódio voltou ao pódio. Ela faturou a medalha de bronze na prova de scratch da classe C2, após 10 km de disputa.
— Foi uma corrida bastante estratégica. Consegui manter o ritmo até o final e encerro o dia com mais uma medalha importante — avaliou Sabrina, que celebrou a presença da mãe na arquibancada.
Também na prova de scratch, mas pela classe C1, a paranaense Victoria Barbosa conquistou sua segunda medalha de prata na competição. Assim como no primeiro dia, ela travou um duelo acirrado com a australiana Tahlia Clayton-Goodie, que ficou novamente com o ouro
Balanço do dia e a sequência da competição
Com as três medalhas desta sexta, o Brasil chegou a um total de cinco pódios (um ouro, três pratas e um bronze) e encerrou o segundo dia na quinta posição do quadro geral, liderado pela Austrália. A competição continua neste sábado (18) no Velódromo Olímpico do Rio.
