Hugo Calderano celebra repercussão após feito histórico nas Olimpíadas: ‘Era mais conhecido na China’

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 13/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Hugo Calderano não conseguiu a sonhada medalha nas Olimpíadas de Paris, mas fez história. Quarto colocado, o brasileiro obteve o melhor desempenho de um mesatenista de fora da Ásia e Europa na história. O resultado trouxe reconhecimento no seu país, como contou em entrevista exclusiva ao Lance!. Assista ao trecho acima.

– É muito legal ver tanta gente acompanhando o tênis de mesa, não é um esporte tão popular no Brasil. Este sempre foi um dos meus grandes objetivos: fazer o tênis de mesa mais popular no Brasil. As Olimpíadas são o palco perfeito para isso, com todos os olhos do mundo e do país voltados para o esporte. Um bom resultado nas Olimpíadas ajuda muito – disse.

Hugo Calderano fez história para o Brasil nas Olimpíadas de Paris (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

– Eu vi quanta gente passou a me conhecer, passou a conhecer o tênis de mesa brasileiro. Antes dessa edição, eu era até mais conhecido na China do que no Brasil. Mas agora isso mudou. Muita gente me reconhece na rua, o pessoal manda motivação e apoio nas redes sociais. Eu fico muito feliz com isso, em poder inspirar crianças e jovens atletas. Eu espero continuar dessa forma, inspirando crianças brasileiras a praticar tênis de mesa – complementou Hugo Calderano.

