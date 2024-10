Hortência conversa com o Lance! após a eleição do COB (Fotos: Marcio Dolzan / Lance!)







Escrito por Marcio Dolzan e Pedro Werneck • Publicada em 03/10/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

A ex-atleta Hortência está aliviada com a vitória de Marco La Porta na eleição presidencial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizada nesta quinta-feira (3). Em conversa com o Lance!, a Rainha do Basquete confessou que estava preocupada com a possível eleição de Paulo Wanderley, que iria para o terceiro mandato na concepção da Comissão de Atletas, da qual a ex-jogadora fará parte a partir do ano que vem.

- Eu fico muito feliz e aliviada que a oposição ganhou, porque senão seria um problema muito grande. Isso (possível eleição de Paulo Wanderley) seria judicializado. Nós só queremos que se respeite a lei, que diz que tem que haver alternância na governança. Eu estou feliz pelo resultado e mais ainda pela nossa comissão, que se uniu muito em prol de uma causa que defendemos há muitos anos que é a alternância de poder - afirmou.

Paulo Wanderley entendia que poderia ser reeleito, porque inicialmente esteve à frente do COB para um "mandato tampão". O dirigente era vice-presidente do comitê em 2017 e assumiu a gestão máxima da entidade em outubro daquele ano após renúncia do então presidente, Carlos Arthur Nuzman. Wanderley completou o mandato em 2020 e foi reeleito para mais um quadriênio, que se encerra agora.

A nova candidatura de Paulo Wanderley foi aprovada pelo Conselho de Ética do COB. A Comissão de Atletas, porém, discordou da decisão. O órgão se apoiava no máximo de oito anos de mandato estipulado pelo estatuto do COB e pela legislação brasileira, através da Lei Pelé. Por isso, todos os integrantes votaram em Marco La Porta, como confirmou Hortência:

- Os atletas também têm direito ao voto. Nós mostramos que a nossa comissão tem união, tem trabalho de equipe. E a gente ouve, é uma comissão muito democrática. Ontem, ficamos em reunião até 00h para decidir como a gente ia votar.

Yane Marques, vice-presidente, e Marco La Porta, presidente eleito (Foto: Alexandre Loureiro / COB)

Os 19 representantes da Comissão de Atletas fazem parte da Assembleia Geral do COB, que elegeu o novo presidente nesta quinta-feira. Também votaram os 34 presidentes das confederações filiadas à entidade e os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI), Andrew Parsons e Bernard Rajzman.