Iga Swiatek bate Emma Raducanu e soma 23 vitórias consecutivas em Paris

A polonesa Iga Swiatek, quinta colocada no ranking mundial, derrotou a britânica Emma Raducanu (41ª) e avançou para a terceira rodada de Roland Garros. A partida ocorreu nesta quarta-feira (28) em Paris, com a atual tricampeã do torneio vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em 1 hora e 19 minutos.

O confronto nas quadras de saibro do segundo Grand Slam da temporada mostrou a superioridade da polonesa, que manteve o controle durante toda a disputa. Raducanu segue sem conquistar nenhum set contra Swiatek após cinco confrontos entre as tenistas.

A ex-número 1 do mundo apresentou desempenho consistente após eliminações precoces nos torneios de Stuttgart, Madri e Roma. Em sua atuação em Paris, Swiatek converteu quatro de seis break points e não teve seu serviço quebrado em nenhum momento da partida.

Próximo compromisso de Iga Swiatek

Os números do confronto evidenciam o domínio da polonesa, que finalizou com 31 winners contra apenas 22 erros não forçados. Sua última derrota em Roland Garros aconteceu em 2021, iniciando a atual sequência de vitórias no torneio francês.

Na próxima fase, Swiatek enfrentará a vencedora do duelo entre a romena Jacqueline Cristian (60ª) e a tcheca Sara Bejlek (188ª). Com mais uma vitória, a polonesa igualará a série invicta de Justine Henin em Roland Garros, que é de 24 jogos.

As maiores sequências de vitórias em um Grand Slam pertencem a Chris Evert, com 29 vitórias consecutivas, e Monica Seles, com 25. Caso continue avançando no torneio, Swiatek pode terminar esta edição na segunda posição deste ranking histórico.