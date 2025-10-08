Estádio do Palmeiras vai sediar a final da Kings League World Nations; confira

O Allianz Parque, casa do Palmeiras, foi anunciado como o estádio que receberá a grande final da Kings League World Cup Nations. A decisão do torneio de seleções, que se tornou um fenômeno global, está marcada para o dia 17 de janeiro de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Piqué e João Adibe, CEO da Cimed, em anúncio de parceria entre Kings League e Lavitan. (Foto: Divulgação)

Esta será a segunda vez que o estádio sediará um evento da liga, após receber a final da edição nacional em 2025 com grande sucesso de público. A competição reunirá as melhores seleções do universo Kings League em um formato eliminatório, com regras inovadoras que buscam dar mais dinamismo às partidas.

A Kings World Cup Nations reunirá as melhores seleções do universo Kings League, em um formato que se assemelha à Copa do Mundo da FIFA, com jogadores representando seus respectivos países. O torneio é conhecido por suas regras inovadoras, que buscam dar mais dinamismo e entretenimento às partidas, como as "cartas-secretas" que podem ser usadas pelos treinadores para alterar o rumo do jogo.

continua após a publicidade

A competição terá início em 3 de janeiro de 2026 e contará com uma fase de grupos no formato suíço, seguida por fases eliminatórias de oitavas, quartas, semifinais e a grande final. A expectativa é que grandes nomes do futebol e influenciadores digitais, que presidem as equipes, estejam presentes no evento.

Neymar, um dos grandes embaixadores da Kings League no Brasil, é uma presença aguardada na final. Embora não haja confirmação se o craque entrará em campo, sua participação como presidente da FURIA na edição nacional foi fundamental para a popularização do torneio no país. A seleção brasileira, atual campeã da Kings World Cup of Nations, buscará defender o título em casa.

continua após a publicidade

FURIA conquistou o título da Kings League Brasil (Foto: Divulgação)

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação. Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre a Kings League por meio do site oficial e das redes sociais da liga no Instagram e X.