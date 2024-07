Hülkenberg admite surpresa com evolução da Haas em 2024 e celebra: ‘Somos competitivos’

Hülkenberg já tem acordo com a Sauber/Audi para 2025 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/07/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Nico Hülkenberg confessou que a evolução da Haas na temporada não era esperada nem por ele, nem pela própria equipe. Para quem somos apenas 12 pontos no ano anterior, o salto para 27 na metade de 2024, com 22 sendo conquistados pelo alemão, mostra que o VF-24 tem para onde crescer ainda mais.

Em entrevista ao site GPblog, Nico falou que como 2023 foi muito difícil, a surpresa pelo bom rendimento do carro foi grande. “Durante os testes de inverno, não havia indicações reais de que seria bom assim. Entendemos que o carro mudou bastante, especialmente do lado aerodinâmico e teve um grande impacto”, analisou.

O piloto celebrou o desenvolvimento da equipe e vê que os testes nas primeiras corridas foram importantes para colher os frutos após a primeira metade do campeonato concluída. “Estamos em uma posição muito melhor, somos competitivos em todos os dias de pista no meio do pelotão”.

A Haas mira a Williams no Mundial de Construtores, só que mantém os pés no chão. Embora a adversária expresse em voz alta que quer voltar a disputar pódios, Hülk aponta que os últimos anos do time de Grove foram muito difíceis, embora sua história na F1 seja enorme.

(Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

“Somos uma equipe mais jovem e todo mundo sempre quer melhorar. Mas para vencer corridas e outras coisas, é preciso muito. Atualmente, nossa ambição e objetivo atual não está nesse alcance com o orçamento que temos aqui”, disse.

A Fórmula 1 volta à ação entre os dias 19 e 21 de julho para o GP da Hungria, no Hungaroring.