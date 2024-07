Haas descreve alívio com arrancada na F1: ‘Passamos quatro anos quase em último’

Haas marcou 20 pontos nas últimas três corridas (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/07/2024 - 14:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A Haas chegou para a temporada 2024 com uma série de mudanças estruturais, com destaque para a saída de Guenther Steiner da chefia da equipe depois de oito anos. Ayao Komatsu assumiu o lugar com a missão de tirar o time norte-americano da lanterna — o que tem conseguido até aqui. Gene Haas, dono da esquadra, declarou que os resultados recentes na Fórmula 1 é sinal de que as mudanças tem funcionado, o que é um alívio para o mandatário.

Em 2023, a Haas amargou a última colocação do Mundial de Construtores, com apenas 12 pontos anotados, quatro atrás da Alfa Romeo, atual Sauber. A sequência também não foi nada animadora. Entre 2019 e 2021, o time ocupou as duas últimas posições da classificação, com direito a passar em branco na pontuação há três anos. Em 2022, o oitavo posto, com dois tentos de vantagem para a AlphaTauri (atual RB) — 37 x 35.

Nesta temporada, a Haas ocupa a sétima colocação, com 27 pontos — está somente quatro atrás da RB. Após dois sextos lugares seguidos de Nico Hülkenberg na Áustria e Inglaterra, até o quinto lugar da Aston Martin passou a ser almejado.

“Chegamos a um estágio da montanha em que precisamos ficar por um tempo, sem voltar a descê-la. Temos bom ritmo. Nosso carro não é tão rápido quanto deveríamos ou poderíamos, mas é o mais veloz o suficiente para estarmos no meio do pelotão no momento. Se conseguirmos nos manter ali, estaremos em boa forma”, declarou Gene Haas à plataforma SiriusXM.

“Fizemos muitas mudanças e elas estão funcionando, então isso é bom. Está tudo bem. Passamos quatro anos quase em último lugar, então isso foi o suficiente para me motivar”, completou o mandatário.

Gene Haas declarou que o time deve apresentar mais novidades ao VF-24, o que reforça o otimismo em terminar a temporada 2024 longe das últimas posições. O mandatário ainda elogiou os processos da equipe durante as últimas corridas, assim como Hülkenberg — que deixa o time ao final da temporada para reforçar a Sauber/Audi a partir de 2025.

“Teremos algumas atualizações ao longo do ano. Com isso, acho, que teremos mais sucesso do que nos anos anteriores. Espero que isso possa nos manter à frente dos times que estamos competindo”, afirmou Gene Haas.

“É uma sensação boa. Acho que tivemos um bom ritmo — a escolha certa dos pneus, as chamadas certas para os boxes e tudo mais. Isso é importante, pois não cometemos nenhum erro. Hülkenberg aproveita ao máximo o carro. Quando ele pilota, sabemos qual é o máximo que podemos chegar. As coisas mudam, você só precisa se acostumar com isso no automobilismo”, finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas no Hungaroring para o GP da Hungria, entre os dias 19 e 21 de julho.